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25 Temmuz 2023 Salı 18:44:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2023 Salı 18:44:00

İmamoğlu'nun İstanbul'u umursamazlığı sürüyor: Vatandaş çileden çıktı!

Kaynak: AA

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CHP'li İmamoğlu'nun, İstanbul'la ilgilenmek yerine CHP içinde koltuk kavgasına tutuşmasının bedelini İstanbullular ödemeye devam ediyor. Bu kez Pendik'te arızalanan İETT otobüsü yolda kaldı, araçtan inen yolcular duruma tepki gösterdi.

Maltepe Cevizli'den hareket eden "KM 23" numaralı İETT otobüsü, Pendik'teki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında arızalandı.

Aracı durduran otobüs şoförü yolcuların en yakın durağa giderek, gelecek başka bir otobüsü beklemesi gerektiğini söyledi.

Durağa giderek bir süre bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.

Etiketler : İETT İBB İMAMOĞLU İETT OTOBÜS ARIZA OTOBÜS ARIZASI CHP İBB İETT
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