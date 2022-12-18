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18 Aralık 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 12:00:00

İmamoğlu'nun hapis cezasını değerlendirdi... Mehmet Uçum: Taklitler aslını yüceltir, benzetme büyük hata

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargı sürecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük siyasi yürüyüşünün başlangıcına benzetilmesine sert yanıt verdi: “Bu görüş teşbihte esaslı hata yapmaktır.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen hapis cezası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uçum, "Bu kararı hukuken ele almayıp sadece siyasi açıdan istismar edenlerin bu planlarının toplumsal karşılık bulması mümkün değildir. Unutulmasın ki taklitler her zaman aslını yaşatır, aslını yüceltir" dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, Habertürk'e yaptığı değerlendirmelerde şunları kaydetti:

"BENZETMEK HATA YAPMAKTIR"

"İmamoğlu'na verilen cezadan sonra "bu kararla Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük siyasi yürüyüşüne başladığı duruma getirildi" görüşü kökten yanlıştır ve asla gerçekçi değildir. İmamoğlu sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşadıklarıyla ve yaptıklarıyla en ufak bir ilgisi yoktur: Birincisi İmamoğlu suçu mahkemece sabit görüldüğü için ceza aldı. YSK üyelerine "ahmak" demek hakarettir. Bu suç kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı işlenmiştir. Kamu suçudur. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan suç işlediği için değil şiir okuduğu için yani ifade özgürlüğünü kullandığı için ceza almıştı. Erdoğan'ın durumuyla İmamoğlu'nun durumu açısından hiçbir benzerlik yoktur. İkincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yürüyüşü; mağdurların, mazlumların ve ezilmişlerin hakkını, hukukunu savunma mücadelesi olmuştur. Erdoğan çetin, riskli ve büyük bedeller gerektiren çok yönlü bir mücadelenin lideri olmuştur. İmamoğlu hangi haklı talebin hangi haklı kesimin mücadelesini yapmıştır ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzer bir süreç yaşamış olsun. Üçüncüsü önce siyasi lider sonra ülke lideri ve nihayetinde dünyanın en etkili iki-üç liderinden biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mütevaziliğiyle ve halka dayanan siyasetiyle Türkiye toplumunun ezici çoğunluğunun gönlünde yer buldu. İmamoğlu ise hakaret etmeyi kendine hak gören tavrıyla, üstenci tarzıyla öne çıkıyor. Halka dayalı siyaset karşısında son derece yetersiz olan temsil siyasetini dahi halka tepeden bakmak olarak görüyor."

ADAY KAVGASI VAR

"Bu karar üzerinden "kazanabilecek aday" operasyonunu canlandırma çabası net görüldü. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önünü kesme gayretlerinin artacağı anlaşılıyor. Ortada halka yabancı bir siyasi kavga, aday kavgası var. Bu kararı hukuken ele almayıp sadece siyasi açıdan istismar edenlerin bu planlarının toplumsal karşılık bulması mümkün değildir. Unutulmasın ki taklitler her zaman aslını yaşatır, aslını yüceltir."

Etiketler : ekrem imamoğlu ibb ceza mehmet uçum
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