İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi
Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı davada savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'na verilen cezada gerekçeli karar açıklanana kadar istinaf başvuru süresinin korunması istemiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.
Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.
Mahkeme, İmamoğlu hakkında TCK'nın "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" konusunu içeren 53. maddesinin uygulanmasına da hükmetmişti.
- Türk savaş uçakları Ege'de eğitim uçuşu yaptı
- Şişli'de başörtülü akademisyene saldırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa hapis cezası
- 2023 yılı bütçe görüşmelerinde son gün
- İmamoğlu'nun hakaret davasında savcılık, mahkemeye "süre tutum dilekçesi" verdi
- "Amacımız, ülkemizi doğalgaz referans fiyatının oluştuğu küresel bir merkez haline dönüştürmektir"
- Türk düşmanlarını destekliyorlar!