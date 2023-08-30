VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Memur zammı yarın belli olacak... "Takdir Cumhurbaşkanı'nın olacak"
Bakan Göktaş, İl Çocuk Hakları Komitelerinden gelen çocuklarla TEKNOFEST'i gezdi
İmamoğlu'nun eleştiri hazımsızlığı... Korumaları vatandaşa saldırdı!
Florida, Idalia Kasırgası'na teslim
Güney Kore doğruladı: Kuzey Kore balistik füze fırlattı
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği tekrar açıldı
30 Ağustos 2023 Çarşamba 19:39:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 19:39:00

İmamoğlu'nun eleştiri hazımsızlığı... Korumaları vatandaşa saldırdı!

ABONE OL

CHP yönetimindeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tramvay hattı açılışında mağdur olduğunu dile getiren vatandaş, İmamoğlu'nun korumaları tarafından darbedildi. Eyüp'ten Eminönü'ne gitmek istediğini anlatan Seçkin Türk isimli vatandaş, "Aracın sıcak olması ve vatandaş olarak mağdur olduğumuzdan dolayı biraz veryansın ettik. Geldik bu tarafa doğru çıktık. Ondan sonra 'Sen başkana ne söylersin lan' denilerek pata küte geldiler." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etap açılışında eleştiren bir vatandaş, korumalar tarafından darbedildi.

İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etabı olan Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarının açılışına katıldı.

Açılışın ardından Eminönü istasyonunda tramvaya binen İmamoğlu, yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ELEŞTİRİDE BULUNAN VATANDAŞA KORUMALARDAN MÜDAHALE

Tramvay Feshane istasyonuna geldiğinde İmamoğlu ve beraberindekiler araçtan indi. İmamoğlu'nun burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirmesi nedeniyle tramvayın Eminönü'ne hareket etmemesi yolcuların tepkisine yol açtı.

Bir vatandaşın, "Sıcakta 5 çocukla rezil olduk, açılış yapılacaksa yapılsın, daha sonra tramvay hareket etsin." diye bağırması üzerine İmamoğlu, bu kişiyi yanına çağırdı.

Seçkin Türk isimli başka bir vatandaşın da İmamoğlu'na tepki göstermesi üzerine korumalar müdahale etti. Bu sırada darbedilen Türk, iki görevli tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'na ağır bir eleştiri veya hakarette bulunmadığını ileri sürerek, "Bu kadar rezillik olmaz, yazıktır, günahtır, millet trenin içerisinde kaldı. Ne hakaret var ne bir şey." dedi.

Eyüp'ten Eminönü'ne gitmek istediğini anlatan Türk, "Aracın sıcak olması ve vatandaş olarak mağdur olduğumuzdan dolayı biraz veryansın ettik. Geldik bu tarafa doğru çıktık. Ondan sonra 'Sen başkana ne söylersin lan' denilerek pata küte geldiler." diye konuştu.

Etiketler : tramvay hattı açılışı mağdur vatandaş imamoğlu koruma darp
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Herkes paranın peşinde

Herkes paranın peşinde
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Evleniyorlar

Evleniyorlar
Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor

Eski eşten Özkan'a nafaka cevabı: Ekonomik şiddet uyguluyor
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Kısmi felç geçirdi

Kısmi felç geçirdi
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX