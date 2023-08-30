İmamoğlu'nun eleştiri hazımsızlığı... Korumaları vatandaşa saldırdı!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etap açılışında eleştiren bir vatandaş, korumalar tarafından darbedildi.

İmamoğlu, Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın son etabı olan Küçükpazar ve Eminönü istasyonlarının açılışına katıldı.

Açılışın ardından Eminönü istasyonunda tramvaya binen İmamoğlu, yolculuk sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ELEŞTİRİDE BULUNAN VATANDAŞA KORUMALARDAN MÜDAHALE

Tramvay Feshane istasyonuna geldiğinde İmamoğlu ve beraberindekiler araçtan indi. İmamoğlu'nun burada vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirmesi nedeniyle tramvayın Eminönü'ne hareket etmemesi yolcuların tepkisine yol açtı.

Bir vatandaşın, "Sıcakta 5 çocukla rezil olduk, açılış yapılacaksa yapılsın, daha sonra tramvay hareket etsin." diye bağırması üzerine İmamoğlu, bu kişiyi yanına çağırdı.

Seçkin Türk isimli başka bir vatandaşın da İmamoğlu'na tepki göstermesi üzerine korumalar müdahale etti. Bu sırada darbedilen Türk, iki görevli tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, İmamoğlu'na ağır bir eleştiri veya hakarette bulunmadığını ileri sürerek, "Bu kadar rezillik olmaz, yazıktır, günahtır, millet trenin içerisinde kaldı. Ne hakaret var ne bir şey." dedi.

Eyüp'ten Eminönü'ne gitmek istediğini anlatan Türk, "Aracın sıcak olması ve vatandaş olarak mağdur olduğumuzdan dolayı biraz veryansın ettik. Geldik bu tarafa doğru çıktık. Ondan sonra 'Sen başkana ne söylersin lan' denilerek pata küte geldiler." diye konuştu.