İmamoğlu'nun danışmanı Ongun itiraf etti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Hadımköy'deki "Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası"nın çalışmadığını itiraf etti. İBB tarafından 23 Temmuz 2022'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan fabrikada 3 aydır üretim yok.

21 Ekim'de fabrikanın önüne giden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Genel başkanınızı çağırıyorsunuz. Önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş, üretilen bir tane ekmek yok" demiş, Kabaktepe'nin konuşması sırasında yanına önlükle gelen Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama ise fabrikanın çalıştığını iddia etmişti.

İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun ise Beyaz TV'de Melisa Bağcı'nın konuğu oldu, fabrikayı çalıştırmadıklarını itiraf etti.

Ekmek üretilmemesinin nedenini makinelerin arızalı olması ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmamasından kaynaklandığını savunan Ongun, şöyle dedi:

BİR BANDI ÇALIŞIYOR

"Halk ekmek fabrikasını çalıştırmadık çünkü gerek yoktu. İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada üretim yapmak ihtiyacı istemedik" diyerek şunları söyledi: "Yazın tabi İstanbul'un nüfusu azaldığı için Hadımköy Ekmek Fabrikası'ndan halk ekmek üretme ihtiyacı istemedik. Ekmek üretmiyor da İstanbul'da bir sıkıntı mı yaşandı? Öyle bir şey yok. Fabrika dört banttan oluşuyor. Zaten bir bandı çalışıyor."

OPERASYONLARI ÇÖKTÜ!

Bu açıklamayla Nama'nın 31 Ekim 2022'de ve daha öncesinde Halk Ekmek Fabrikasının çalıştığına yönelik yaptığı paylaşımların gerçek dışı olduğu kanıtlandı. Ongun ve Nama kısa bir süre önce, Twitter'dan "Halk ekmek büfeleri önünde kuyruklar var. Millet aç. Ekmek yetiştiremiyoruz" paylaşımlarıyla algı operasyonu yapıyorlardı.

EKMEK SİYASETİNİ HEP BİRLİKTE GÖRDÜK

AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz "Halk Ekmek konusunda İBB'nin bugüne kadar yürüttüğü algı manipülasyonu çökmüştür" diyerek şunları kaydetti: "İBB utanmadan sıkılmadan İstanbulluların gözünün içine baka baka yalan söylemiştir. Tüm yalanlar ifşa olmuştur. İBB AK Parti Grubu olarak bugüne kadar ifade ettiğimiz tüm tezlerimiz ve iddialarımızın hakikat olduğu ortaya çıktı. Halk ekmek kuyruklarının sebebi olarak 'üretim ve dağıtım konusunda İBB'nin beceriksizliği var' demiştik. Bugün de haklılığımız ortaya çıktı. Halk ekmek konusunda bırakın engellemeyi oy birliği ile destek olduk. Bugün asıl engelin beceri ve yeteneksizlik olduğu ortaya çıktı. Ekmeği siyasetinize alet etmeyin bu ahlaksızlığı yapmayın demiştik. Bugün ekmek siyasetini hep birlikte görmüş olduk. AK Parti yerli ve milli otomobilimiz TOGG üretirken Türkiye'nin en büyük belediyesi CHP zihniyetiyle ekmek dahi üretememektedir."

FAZİLETSİZLİĞİN İTİRAFI

Türkyılmaz Ongun'un konuşması için "Ekonomik kriz var diyerek Halk Ekmek kuyrukları üzerinden aylarca siyaset yap, şimdi de talep az, ekmek üretmiyoruz! İddialarımızı doğruladığı için @MrtOngun'a teşekkür ederim. Yeni bir "fazilet"sizliğin itirafıdır bu..." şeklinde tweet attı.