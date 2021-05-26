İmamoğlu'nu protestoda yerlerde sürüklenmişti: Ayşe Topçu o anları anlattı

İstanbul Eyüpsultan'da vatandaşlarca protesto edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin şiddetine maruz kalan ve yaralanan Ayşe Topçu yaşadıklarını 24 TV'ye anlattı.

Yaşanan olaylarda kolu kırılan Ayşe Topçu, parklarının kendilerinden alınmasını istemediklerini belirterek şunları söyledi:

"NEREDEYSE HAYATIMI KAYBEDİYORDUM"

"İmamoğlu geldiği için aşağı aşağı indik. 'Parkımızı almayın elimizden' diye kendisiyle konuşmak istedik. Kendisi ise kapılarını bile açmadı, selam dahi vermedi. Arabayı da süratli sürdükleri için ben de tekerin altına girdim. Neredeyse hayatımı kaybediyordum.

"BİZİM PARTİ İLE BİR SORUNUMUZ YOK SADECE PARKIMIZI İSTİYORUZ"

Burası deprem alanı olduğu için parkımızı istiyoruz. Toplanma alanı istiyoruz. Buraya bir günde bir sit alanı çektiler. Bizim başkanla bir düşmanlığımız yok kendisini seviyoruz ama sen bir 5 dakika selam desen çok muydu.

"BİR GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU ALMADIM"

Kolum iki yerden kırık, 3 ay da alçıda kalacak. Bize parkımızı geri versinler. Buraya site yapacaklar, biz oraya gidip piknik yapacakmışız. Çocuk mu kandırıyorsunuz siz?"