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17 Eylül 2021 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 15:47:00

İmamoğlu'ndan yüzde 440'lık zam kıyağı

Kaynak: Sabah

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kaynaklar, belediyenin üst düzey yöneticilerine akıyor. İBB'nin 8 iştirakinde üst düzey yöneticilere 2018 yılında ödenen paranın 20 milyon 971 bin 566 TL'nin 2020 yılında 35 milyon 160 bin 69 TL'ye yükseldiği öğrenildi.

İBB'nin 8 iştirakinde üst düzey yöneticilere ödenen paranın yüzde 68 arttığı bildirildi.

İSTTELKOM A.Ş.'NİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNE ÖDENEN PARADA YÜZDE 440 ARTIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre İsttelkom A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen paranın 2018 yılında 1 milyon 120 bin 110 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakamın 6 milyon 43 bin 53 Türk Lirası'na yükseldiği bildirildi. İsttelkom A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen parada yüzde 440'lık bir artış gerçekleştiği öğrenildi.

16 İŞTİRAKİN FAALİYET RAPORLARINA ULAŞILAMADI

İBB'nin hâlihazırda toplam 28 iştirakinin olduğu, 16 iştirakin faaliyet raporlarına ulaşılamadığı öğrenildi.

Faaliyet raporuna ulaşılan 12 iştirakin 9'unun, 2020 yılına ait faaliyet raporlarını yayınlandığı, 3 iştirakin (Spor İstanbul A.Ş., Metro İstanbul A.Ş. ve İsfalt A.Ş.) ise 2019 yılına ait faaliyet raporlarına ulaşılabildiği ifade edildi.

İŞTE O RAKAMLAR

BELBİM A.Ş.'DE YÜZDE 95'LİK ARTIŞ

*Belbim A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para, 2018 yılında 3 milyon 884 bin 206 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 7 milyon 583 bin 760 Türk Lirası'na yükseldi. Belbim A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 95'lik bir artış gerçekleşti.

*İstanbul Enerji A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para, 2018 yılında 1 milyon 486 bin 517 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 2 milyon 197 bin 368 Türk Lirasına yükseldi. İstanbul Enerji A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 48'lik bir artış gerçekleşti.

İSTTELKOM'DA ARTIŞ YÜZDE 440

*İsttelkom A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para, 2018 yılında 1 milyon 120 bin 110 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 6 milyon 43 bin 53 Türk Lirası'na yükseldi. İsttelkom A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 440'lık bir artış gerçekleşti.

*İspark A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine ödenen para 2018 yılında 5 milyon 484 bin 176 Türk Lirası iken 2020 yılında söz konusu rakam 6 milyon 998 bin 490 Türk Lirasına yükseldi. İspark A.Ş.'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 28'lik bir artış gerçekleşti.

Etiketler : İspark A.Ş. İsttelkom A.Ş. İstanbul Enerji A.Ş İBB İMAMOĞLU
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