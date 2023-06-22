İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak çıkış

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelişinin dördüncü yılı nedeniyle düzenlenen programda 'değişim' mesajını yineledi. 'Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık.' diyen İmamoğlu, toplumun esaslı bir değişim beklediğini ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran seçimlerinin yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Konuşmasının son bölümünü 'değişim' mesajına ayıran İmamoğlu, "Her değişim bir zihniyet devrimiyle başlar biz İstanbul'da vatandaşın şehre ve yerel yönetime bakış açısını değiştirdik." dedi.

'DEĞİŞİM TALEBİNE CEVAP VEREMEDİK'

Muhalefetin hem meclis hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde başarısız olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. İktidarı değiştirecek bir güven ve umut ortamını ne yazık ki oluşturamadık. Bugün içinde olduğumuz tablo sadece bir seçim yenilgisi tablosu değildir. Çaresizlik ve ümitsizlik tablosudur" ifadelerini kullandı.

'BULUNDUĞUMUZ MEVZİLERİ KORUYAMAYIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'belediyeleri kaybedeceğiz' mesajı veren İmamoğlu, "Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak zorundayız, yoksa asla ve asla bu şekilde davranırsak bulunduğumuz mevzileri de koruyamayız. Bu tablo devam ederse önümüzdeki yerel seçimlerde de elde etmeyi arzu ettiğimiz o üstün başarıyı elde etmekte zorluk yaşarız. Türkiye muhalefetini hep birlikte buradan çıkartmak zorundayız. Bunu çıkartmak yine her zaman olduğu gibi CHP'nin göstereceği kararlı değişim iradesine bağlıdır." diye konuştu.

'ÜZERİME DÜŞEN SORUMLULUĞU YAPMAYA HAZIRIM'

Değişime direnilen her dakika toplumla muhalefet arasındaki mesafenin açıldığını söyleyen İmamoğlu, "Üzerimize düşen sorumluluğu kayıtsız şartsız yerine getirme konusunda kararlı bir nefer olacağımı buradan bütün vatandaşlarımıza duyuruyorum." açıklamasında bulundu.

'BEKLENTİMİ KARŞILAMADI'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki konuşmasının ise beklentisini karşılamadığını belirtti.