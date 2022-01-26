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26 Ocak 2022 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 16:00:00

İmamoğlu'ndan isyan ettiren savunma: Büyükelçiyle yemek yemem karla mücadele kadar önemli

Kaynak: Yenişafak

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken balıkçıda İngiliz büyükelçiyle yemek yemesini savundu. Tepkileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, "Tepkiler beni ilgilendirmiyor. Gizli bir yemek değildi. Yemeğin gündeme taşınmasını şaşkınlıkla takip ettim" dedi. İmamoğlu ayrıca, büyükelçiyle yediği yemeğin, karla mücadele kadar önemli olduğunu söyledi.

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkçıda yemek yerken görüntülendi. İmamoğlu'nun yanında o esnada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott da bulunuyordu.

"TEPKİLER BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

CHP'lilerin önce haftalar önce çekildiğini iddia ettiği, ardından da doğrulanmasıyla özür dilediği o kare, İmamoğlu'na soruldu. Eleştirileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, kendisini şu sözlerle savundu:

Yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşıtılmasını, bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Şeffaf bir yemekti. Elçi bir gün önce İstanbul'a geldi. Gizli bir yemek değildi. 23 yıldır gittiğim mekan. Tepkiler beni ilgilendirmiyor.

"ELÇİYLE GÖRÜŞMEM DE ÖNEMLİ"

İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmasında ayrıca, büyükelçiyle yemek yemesinin en az karla mücadele kadar önemli olduğunu söyledi. İmamoğlu, "İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri ile kuracağı ilişki de sorumluluğudur. İngiliz büyükelçi ile yemekte Türkiye - İngiltere ilişkilerini konuştuk" ifadelerini kullandı.

Etiketler : ekrem imamoğlu balıkçı yemek istanbul kar
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