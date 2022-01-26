İmamoğlu'ndan isyan ettiren savunma

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, balıkçıda yemek yerken görüntülendi. İmamoğlu'nun yanında o esnada İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott da bulunuyordu.

"TEPKİLER BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

CHP'lilerin önce haftalar önce çekildiğini iddia ettiği, ardından da doğrulanmasıyla özür dilediği o kare, İmamoğlu'na soruldu. Eleştirileri umursamadığını söyleyen İmamoğlu, kendisini şu sözlerle savundu:

Yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşıtılmasını, bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınla takip ettiğimi ifade etmek isterim. Şeffaf bir yemekti. Elçi bir gün önce İstanbul'a geldi. Gizli bir yemek değildi. 23 yıldır gittiğim mekan. Tepkiler beni ilgilendirmiyor.

"ELÇİYLE GÖRÜŞMEM DE ÖNEMLİ"

İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmasında ayrıca, büyükelçiyle yemek yemesinin en az karla mücadele kadar önemli olduğunu söyledi. İmamoğlu, "İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar dünyanın bu tarz ülkelerinin büyükelçileri ile kuracağı ilişki de sorumluluğudur. İngiliz büyükelçi ile yemekte Türkiye - İngiltere ilişkilerini konuştuk" ifadelerini kullandı.