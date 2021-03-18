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18 Mart 2021 Perşembe 13:54:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 13:54:00

İmamoğlu'ndan gazi yakınına tehdit: Seni araştırır bulurum ben merak etme

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İBB Başkanı İmamoğlu'na gazi yakını şehit mezarında sert tepki gösterdi. Gazi yakını İmamoğlu'na, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" dedi. İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" şeklinde karşılık verdi. Alandan uzaklaşan gazi yakının ardından ardından seslenen İmamoğlu "Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye konuştu. Gerilimin yükseldiği ortamı yumuşatmaya çalışan Vali Yerlikaya'nın ise "Burası onun yeri değil" dediği duyuldu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törende, gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

DHA'da yer alan habere göre, Edirnekapı Şehitliği'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katılımıyla tören düzenlendi.

Törenin ardından Yerlikaya ve İmamoğlu, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bu sıra mezarlıkta bulunan bir kişi, İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Sayın Başkan bir şey sorabilir miyim, ben bir gazi yakını olarak bir şey sorabilir miyim?" diyerek Ekrem İmamoğlu'na seslenen bu kişi, "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" dedi. İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık verdi. Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etti. İmamoğlu da "Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye konuştu. Protesto sırasında mezarlara karanfil koymaya devam eden Vali Ali Yerlikaya'nın, "Burası onun yeri değil" dediği duyuldu.

Etiketler : ibb ekrem imamoğlu gazi yakını tehdit çanakkale zaferi
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