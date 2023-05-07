İmamoğlu'ndan Erzurum'da 'korsan' miting!

14 Mayıs'taki seçimlere artık sayılı günler kala partiler propaganda çalışmalarına hız verdi.



7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelmesi durumunda yardımcısı yapacağını açıkladığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'dan yayınladığı videoda, "Miting yapmamıza izin verilmiyor" iddiasında bulundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İBB Başkanı İmamoğlu'nun bugün Erzurum'daki mitinginin gerçekleştirileceği alanla ilgili sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

"CHP, KONUYU SABOTE ETMEKTEDİR"

Sekmen, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "CHP Erzurum İl Başkanlığı tarafından kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır. 4 Mayıs'tan itibaren gösteri, miting vb. faaliyetlerle ilgili izinler ve yetkiler, İl Seçim Kurullarının uhdesine geçmiştir. Miting ve gösteri yapmak isteyenler, İl Seçim Kuruluna müracaat eder ve söz konusu alan ya da alanlar alınan kararla ilgililere tahsis edilir." ifadelerini kullandı.

Sekmen, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, İl Seçim Kurulu tarafından belirlenen miting alanını dolduramayacağını anladığından sağı solu karalayarak 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajını oluşturmaktadır. Miting alanı müsaittir ve ilgili makamlardan izin alınarak isteyen parti miting yapabilir. Talep edilen yer, miting alanı değildir. CHP, konuyu sabote etmektedir."

AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konu hakkında AK Parti Erzurum İl Başkanlığı da şu açıklamayı yaptı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı kamuoyunu yanıltıcı bilgiler paylaşılmaktadır.

4 Mayıs'tan itibaren gösteri, miting vb. faaliyetlerle ilgili izinler ve yetkiler İl Seçim Kurullarının uhdesine geçmiştir. Miting ve gösteri yapmak isteyenler İl Seçim Kurulu'na müracaat eder ve gerekli izin sonrası istenilen alanlar tahsis edilir.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve CHP Erzurum İl Başkanlığı Yeni Miting Alanı'nı dolduramayacağı için ucuz mağduriyet edebiyatı yaparak, yine yalan ve iftiraya başvurmuştur. 'Miting yapmamıza izin verilmiyor' imajını oluşturmaya çalışan bu zihniyet, kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Kaldı ki toplanma alanının miting alanı gibi gösterilme çabası komik bir propagandadır.

Miting yapacak cesareti olmayanların, aziz milletimizin hasletlerinden uzak olan terör sevicilerine en güzel cevabı, en güzel tokadı sandıkta aziz milletimiz verecektir.

Bu arada talep edilen yer miting alanı değildir. Havuzbaşı Meydanı'nda yatırım ve projelerimizin açılış ve teşhiri sürekli yapılmaktadır. Hal böyleyken asılsız iddia ve söylemlerle şahsımız ve Erzurum Büyükşehir Belediyemizi hedef haline getirenleri şiddetle kınıyorum.

Söz konusu alanın sürekli olarak Erzurum Büyükşehir Belediyemiz tarafından teşhir alanı olmasına rağmen, partimize ve seçim çalışmalarımıza yönelik provokasyonlara meydan vermemek adına araçlarımız Kent Meydanı'ndan çıkartılmıştır.

Muhalefet ittifakının her fırsatta yaptığı mağdur rolüne karşı kadim şehir Erzurum'un, yerel yönetimlerde duayen isim olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e karşı iftira, ve ithamlara fırsat vermeyeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Av. İbrahim KÜÇÜKOĞLU

AK Parti Erzurum İl Başkanı