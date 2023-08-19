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19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:00:00

İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e kredi teşekkürü

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere Hazine'nin onay verdiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e teşekkür etti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere Hazine'nin onay verdiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.

İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu ve 300 metro aracı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu ve 100 metro aracı ile T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı ve 34 tramvay aracının yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Bakan Şimşek'e teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Ayraca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Metrosu, Konak Tramvay Hattı için araç alımı, Çiğli Tramvayı ve Buca Metrosu'nun yurt dışı finansman imkanlarına kavuşturulmasıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan beklenen onayın geldiğini duyurdu. Soyer, "Bu dört talep de onaylandı ve Başkanlığımıza ulaştı. Her biri için teşekkür ediyorum" dedi.

Etiketler : mehmet şimşek ekrem imamoğlu kredi teşekkür tunç soyer
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