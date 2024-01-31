VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de şoke eden olay... Babasının kesik başını paylaştı
Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi vuruldu
2023'te 56.7 milyon turist Türkiye'ye geldi
Kataib Hizbullah'tan geri adım... "ABD üslerini hedef almayacağız"
ABD F-16'sı denize düştü
Malezya'nın yeni kralı Sultan İbrahim oldu
31 Ocak 2024 Çarşamba 08:57:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 08:57:00

İmamoğlu'na tepki gösterip BBP'ye geçtiler

ABONE OL

CHP Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Ağca ve Kozan Belediyesi CHP Meclis Üyesi Atalay Özer, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçedeki adaylık sürecine karıştığı gerekçesiyle CHP'den istifa ederek Büyük Birlik Partisi'ne geçti.

Adana'nın Kozan ilçesinde CHP'li Belediye Başkan Aday Adayı Hakan Ağca ve Meclis Üyesi Atalay Özer, CHP adayının İstanbul'dan belirlenmesine tepki göstererek CHP'den istifa etti, Büyük Birlik Partisine geçiş yaptı. İkili, BBP Belediye Başkan Adayı Gürdal Topal'la birlikte ortak açıklama yaptı.

"KOZAN'DA AYAK İZİ OLMAYAN İNSANLARIN KOZAN HAKKINDA KARAR VERMESİNE KARŞI ÇIKTIK"

Hakan Ağca, Ekrem İmamoğlu'nun ikili ilişkileri ile adaylığına taş koyduğunu iddia ederek, "Elif gibi dimdik durmanın içini tamamı ile doldurmak için, bir yerde yolsuzluk, uygunsuzluk varsa orada olmayan Kozanlının hakkını savunmak için, temiz siyaset için gerekirse parti değiştiririz. Temiz siyaset, temiz insan için bu yola girdim. Gürdal Topal'ı 31 Mart günü 'temiz insan, temiz siyaset' olması için destekliyorum. Temiz insanlarla siyaset yaparız. Perşembe akşamı CHP Genel Başkan Yardımcısı 'aday sizsiniz' dedi. Her şey tamam. Meclis üyeleri tamam. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun, Kozan'da yaşamayan, Kozan'da ayak izi olmayan insanların Kozan hakkında karar vermesine karşı çıktık. Onun için Gürdal Topal ile yürüme kararı aldık. Diğer iki adayın da bizlerle bir yakınlığı yok. Kozan için bir gelecekleri olduğunu da düşünmüyorum. Biz Kozan için buradayız. Biz genel bir siyaset yapmıyoruz, Kozan'a hizmet için adayız. Siyasi partiler bizim aramıza giremez. CHP'den, MHP'den, AK Partiden bizleri destekleyen seçmenler olacak" dedi.

Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Ağca, "Kozan hakkında İstanbul'dan İmamoğlu'nun karar vermemesi lazım" diye konuştu.

Etiketler : ekrem imamoğlu chp istifa
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Anne oldu

Anne oldu
Yeni ikili

Yeni ikili
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX