İmamoğlu'na protesto

CHP Parti Meclisi'nde belirlenen İstanbul ilçe adaylarını tanıtmak için Haliç Kongre Merkezi'nde Büyük İstanbul buluşmasında düzenlendi. Genel Başkan Özgür Özel'in katılmadığı toplantıda ilçe adaylarını açıklamak üzere kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tepkiyle karşılaştı.

Sarıyer'de Şükrü Genç'in aday gösterilmemesi üzerine bir grup İmamoğlu'nu yuhalayarak protesto etti.

Aleyhinde slogan atılan İmamoğlu, partilileri kürsüden azarladı.

İmamoğlu, "Bir dakika arkadaşlar. Kulağınız bende olsun. Anlaşalım bir dakika sevgili arkadaşlar ayıp ediyorsunuz, oturun beni dinleyin" diyerek sloganlara tepki gösterdi.