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07 Haziran 2023 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 11:00:00

İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu kazığı! Kılıçdaroğlu ile toplantı sonrası ipleri kopartan telefon

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki krizin perde arkası ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bir daha CHP'ye oy vermeyeceğini açıklayan Fatih Portakal, MYK listesinin belirlendiği Kılıçdaoğlu-İmamoğlu toplantısı sonrası ipleri kopartan çok çarpıcı kulis bilgisi aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimeti sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisinin bittiğini açıklayan CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal CHP MYK listesinin belirlendiği Kılıçdaoğlu-İmamoğlu toplantısı sonrası ipleri kopartan çok çarpıcı kulis bilgisi aktardı.

İşte Fatih Portakal'ın o sözleri:

"KAYBEDENLER KULÜBÜNÜN ÜYESİ OLMAK İSTEMİYORUZ"

Üzülüyorum, insanları umutsuz bırakıyorlar. Ben işin CHP'si, AK Parti'si veya MHP'sinde değilim. Her zaman kaybedenler kulübünün üyesi olmayacağız. Mutlaka daha cesur, daha demokrat birileri çıkacak. Ama o kişi Kılıçdaroğlu değil artık.

"İMAMOĞLU "KANDIRILDIM" DEDİ"

Pazar günü Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu kahvaltıda Marriott Hotel'de buluşuyorlar. Kahvaltıda MYK'da olacak isimler hakkında anlaşıyorlar. Daha sonra ayrılıyorlar. 2-3 saat sonra, öğle saatlerinden sonra İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu'ndan telefon geliyor. "MYK'daki isimleri ben değiştirdim, yeni isimler bunlardır" diyor. İmamoğlu etrafına dönüp en yakınındaki kişiye şöyle diyor: Kandırıldım. Sonrasında İmamoğlu zgün bir şekilde İstanbul'a dönüyor. İpler bu şekilde kopuyor.

"İMAMOĞLU'NA KILIÇDAROĞLU KAZIĞI"

Buna Kılıçdaroğlu kazığı der misiniz, evet. Olay bu şekilde gerçekleştiyse bir babanın oğluna kazık atması mümkün mü, hayır. O yüzden zaten diyorum baba-oğul ilişkisi koptu diye. Bundan dolayı dün akşam İmamoğlu'nun moralinin kötü olduğu ifade ediliyor.

Etiketler : Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu MYK Ekrem İmamoğlu
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