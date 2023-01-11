VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Kirişci: Türkiye cazip işbirliği fırsatları sunuyor
Rusya'dan NATO-AB'nin imzaladığı ortak bildiri ile ilgili açıklama!
BM: ABD'nin yeni sınır tedbirleri, insan hakları açısından risk oluşturuyor
Hollanda'dan Netanyahu'ya iki devletli çözüm hatırlatması
İmamoğlu'na 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla dava açıldı
Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Suriye'yi görüştü
Gerasimov, Ukrayna'daki birliklerin başına getirildi
Riskli gruplara gribal enfeksiyonlara karşı aşı uyarısı
Memura zam teklifi Meclis Genel Kurulu'nda
Bakan Nebati banka temsilcileri ile görüştü: Destekleri memnuniyetle karşıladılar
Polonya, Litvanya ve Ukrayna'dan "Lüblin Üçgeni" kapsamında ortak bildiri
Üç il için "turuncu" uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat
Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Ukrayna ve Rusya ombudsmanlarının Ankara'daki görüşmesinde insani sorunların çözümüne odaklanıldı
Almanya'nın Yunanistan'ın zırhlı araç beklentisini karşılamadığı iddia edildi
İTO Başkanı Avdagiç: Destek paketlerini KOBİ'lere ulaştırmak için şimdi sıra bankalarda
Instagram mağaza sekmesini kaldıracak
Bakan Özer: Ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 95,97'ye çıktı
NASA, dünyadan 100 milyon ışık yılı mesafede yaşama elverişli bir gezegen keşfetti
ABD'de mortgage faizleri geriledi, başvurular arttı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rus petrolünde indirim riskler nedeniyle arttı
İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı ikinci kez greve gitti
Girit'teki sismik araştırmaların süresinin uzatılmak istendiği iddia edildi
Telefonunun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu
11 Ocak 2023 Çarşamba 20:34:00 - Güncelleme:11 Ocak 2023 Çarşamba 20:34:00

İmamoğlu'na 'ihaleye fesat karıştırma' iddiasıyla dava açıldı

ABONE OL

Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ihbar eden olarak İçişleri Bakanlığı, sanık olarak ise Ekrem İmamoğlu ile Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam yer aldı.

İddianamede, 29 Aralık 2015'te "Kültür Merkezlerinde Personel Çalıştırılması ve Kültür Sanat Organizasyonları Hizmet Alım İşi" ihalesi sırasında, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu, diğer sanıkların ise belediyede müdür ve personel olarak görev yaptıkları anımsatıldı.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan söz konusu ihalede, sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Sanıklar ihale alıcısı bir firma lehine ancak kamu zararına neden olacak şekilde, ihaleye katılma yeterliliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin ihaleye katılmasını sağlamak ve teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı halde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak eylemlerinde bulunarak kamu kurumu statüsüne haiz Beylikdüzü Belediye Başkanlığının 250 bin 86 lira fazladan para ödemesine ve neticede 250 bin 86 lira tutarında kamu zararına neden olarak üzerlerine atılı 'ihaleye fesat karıştırma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." denildi.

İddianamede, alınan bilirkişi raporuna yer verilerek, "İdare tarafından kanuna aykırı şekilde yüklenici ile ek sözleşme yapıldığı, yükleniciye KDV dahil 250 bin 86 lira tutarında haksız fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebep olunduğu"nun raporda tespit edildiği aktarıldı.

Sanıkların üzerine atılı "ihaleye fesat karıştırma" suçunun maddi ve manevi unsurlarının oluştuğu dile getirilen iddianamede, ilgili firmanın ihaleye katılmak için yeterlilik koşulunu sağlayamadığı halde ihaleye kabul edildiği anlatıldı.

İhalenin bu firma lehine sonuçlanması ile meydana gelen durumda, sanıklar tarafından ihale alıcısının teklif zarfında yeterlilik koşulunu sağlayan belgelerin bulunduğunu ispat edemedikleri belirtilen iddianamede, sanıkların sadece görevlerini ihmal ettikleri veyahut kasıt olmaksızın istekli firmanın yeterlilik koşulunu sağlamadığının sehven gözden kaçırıldığına dair savunma yaptıkları ancak bu savunmaların hayatın olağan akışına aykırı olduğu kaydedildi.

Sanıklar tarafından teknik şartnamede açıkça belirtilen niteliklere sahip olmayan firma lehine ihalenin sonuçlandırılması eyleminin suç teşkil ettiği dile getirilen iddianamede, sanıkların katılım koşulu ile teknik şartnamede aranan kriterleri sağlamadığı sabit olan ilgili firmanın bu durumunu fikir ve eylem birliği içerisinde hareket etmek suretiyle diğer ihale isteklilerinden gizleyerek ve ihale isteklilerini hataya düşürmek suretiyle suçun maddi unsurunun gerçekleştiği aktarıldı.

İddianamede, "Soruşturmaya konu yapılan ihale sürecinde işin sürdürebilirliği noktasında ihaleye katılım koşulu ile teknik şartnamaye yeterlilik koşulunu ilk aşamada dahi sağlayamayan firmanın lehine ihalenin sonuçlanmasının bir sonucu olarak, firmanın idare ile yaptığı 19 Şubat 2016 tarihli sözleşmenin 14/3. maddesine açıkça aykırı şekilde firma lehine olacak şekilde fakat kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak ek sözleşme yapılması ile doğan zarar, kamu zararı olarak kabul edilmelidir." tespiti yapıldı.

İddianamede, sanıklar Ekrem İmamoğlu, Cem Ülken, Fidan Gül, Hasan Çetin, Hilal Çuhadar, Mehmet Hepgül ve Türkan Demirel Dişisağlam hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan 3'er yıldan 7'şer yıla kadar hapis isteniyor.

Yargılama Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde yapılacak.

Etiketler : ekrem imamoğlu ihaleye fesat karıştırma beylikdüzü
Ailece kar tatili

Ailece kar tatili
Sessiz Zehra

Sessiz Zehra
Enerjik Keremcem

Enerjik Keremcem
Sahte olduğu ortaya çıktı

Sahte olduğu ortaya çıktı
‘Veda Mektubu'na güçlü kadro

‘Veda Mektubu'na güçlü kadro
Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı

Sadece zayıflamadı, estetik de yaptırdı
Hazırlanma atışması

Hazırlanma atışması
Sağlığına kavuştu

Sağlığına kavuştu
Hassas bir dönemdeyiz!

Hassas bir dönemdeyiz!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX