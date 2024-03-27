İmamoğlu'na 10 ilçede by-pass... Sarıyer Grubu'nu aşamadı!

CHP'de aday tespitinde bölgesi dışına taşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi kentinde 10 ilçenin adayını belirleyemediği ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun, genel merkez ile anlaşan Erdoğan Toprak'ın öncülüğündeki Sarıyer Grubu'nu aşamadığı bildirildi.

Önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu döneminde İstanbul'da güçlü ve aktif bir figür olan Toprak'ın kurultay sürecinde de adı öne çıkmıştı. 10 ilçe adayının belirlenmesinde Erdoğan Toprak kadar Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da etkili olduğu öğrenildi.

SARIYER EKİBİ AKTİF

Yeni Şafak'ın haberine göre İmamoğlu'nun belirlenmesine etki edemediği isimlerin çoğunun İmamoğlu'nun Büyükşehir'e seçilmesi öncesinde İstanbul'da CHP'de parti içerisinde aktif görev alan isimler olduğu kaydedildi. CHP'li kaynaklardan edinilen bilgilere göre, CHP içindeki Sarıyer ekibi Silivri, Avcılar, Bahçelievler, Bağcılar, Beyoğlu, Zeytinburnu, Beşiktaş, Sarıyer, Tuzla, Kartal adaylarının belirlenmesinde aktif rol oynadı.