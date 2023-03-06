İmamoğlu ve Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti yöneticileriyle görüşmek üzere genel merkeze gitti.

Akşener'i, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve diğer yetkililer karşıladı.

Akşener kurmaylarıyla toplantı yaptığı esnada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da İYİ Parti Genel Merkezi'ne girdi.

"MİLLETİMİZİN AYRILIĞA TAHAMMÜLÜ YOK"

Görüşmenin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde olduğunu ifade eden İmamoğlu, "6'lı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz .Başkanla duygularımızı yaplaştık" dedi.



Yavaş ise "Bizler Millet İttifakı'nın belediye balkanlarıyız. Önümüzde seçim var, milletimizin ayrılığa tahammülü yok" sözlerini kullandı.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLMALARI İLETİLDİ"



İmamoğle ve Yavaş'ın açıklamaları ardından konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmaları iletildi" dedi.

Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir müzakere sürecini yürüttük. Bu noktaya geldik. Milletin sesi iradesi olma zorunluluğunu duyan sayın genel başkanımız milletimizin sesi doğrultusunda yeni bir kuşatıcı kapsatıcı millitimizi yeniden sevk edecek önerisini oluşturmuştur.

Her iki belediye başkanımıza 13. Cumhurbaşkanının yetkili icracı 2 cumhurbaşkanı yardımcıları olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Genel başkanımız bu önerisini birazdan Kılıçdaroğlu'na da aktaracaktır."

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'den ayrıldıktan sonra Millet İttifakı'nın toplantı yapacağı Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geçtiler.

"İLK DEFA CUMHURBUŞKANI İLE BİRLİKTE YARDIMCILARI DA AÇIKLANACAK"



İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "İlk defa bir seçimde Cumhurbaşkanı ile birlikte yardımcıları da açıklanacak, önerimizi gönderdik. Bu teklifimize verilecek yanıtı bekliyoruz. Bizim için süreç devam ediyor" dedi.

"BU GECE UZUN OLACAK"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise, "Diplomasi sürüyor, bu gece uzun olacak" dedi.

AKŞENER, MİLLET İTTİFAKI TOPLANTISINA KATILACAK

İYİ Parti, Altılı Masa'ya geri dönüyor.



İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüştüğünü, Akşener'in Saadet Partisi'ndeki Millet İttifakı toplantısına katılacağını açıkladı.