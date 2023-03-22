CHP'li iki başkanın foyası ortaya çıktı!

CHP'li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin 'ücretsiz patates ve soğan' diye dağıttıkları sebzeyi üreten Adanalı çiftçi Abdullah Temel'e 3 yıl geçmesine rağmen parasını ödemedikleri ortaya çıktı. Temel, "Bunların işi gücü sahtekarlık. Bir de utanmadan çiftçiyi mağdur etmeyeceğiz ellerinden tutacağız diyorlar. Yazıklar olsun" dedi.

CHP'li belediyeler tarafından mağdur edilen çiftçi Temel şunları söyledi:

"Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Tarım Daire Başkanı Hasan Deda Büyüköztürk, İstanbul, Ankara ve Çankaya belediyelerine gönderilmek üzere benden 200 ton soğan, 200 ton da patates talepte bulundu. Parayı da bu belediyelerin ödeyeceğini söyledi.

Soğan ve patatesleri 50'şer kiloluk çuvallara koyup teslim edeceğim sırada, küçük çuvallara koymamızı ve nakliyeyi de bizim yapmamızı istediler. Ben de yaklaşık 200 işçi tuttum, küçük çuvallar aldım ve hepsini kamyonlara yükleyip belediyelere teslim ettim.

Toplam 800 bin lira ödeme yapacaklardı ama bugüne kadar elime geçen para 200 bin lira. Ben o paradan vazgeçtim. Bunların işi gücü sahtekarlık. Bir de utanmadan çiftçiyi mağdur etmeyeceğiz ellerinden tutacağız diyorlar. Yazıklar olsun

NE DEDİLERSE YAPTI

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım Daire Başkanı Orhan Deda Büyüköztürk bir tanıdığı vasıtasıyla Adana'nın İncirlik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Abdullah Temel'den, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi'nin vatandaşa dağıtmak üzere patates ve soğan talebi olduğunu söyledi.

Sabah'ta yer alan habere göre bunun üzerine Abdullah Temel kilosu 2 TL'den 230 ton patates, kilosu 1 TL'den de 170 ton soğanı Ankara ve İstanbul'a gönderilmek üzere 50'şer kilo çuvallara doldurup teslim etti. Büyüköztürk, soğan ve patateslerin küçük çuvallara konulması ve nakliyenin de kendisinin yapılacağını bunun da parasının ödeneceğini söyledi.

Bunun üzerine Abdullah Temel önce işçi tuttu daha sonra satın aldığı çuvallara patates ile soğanları vatandaşlara dağıtılacak şekilde doldurduktan sonra nakliyeyi de tutarak Ankara ve İstanbul'a gönderdi.

KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİYİ BÖYLE Mİ KORUYACAK?

Soğan ve patatesler vatandaşlara dağıtılmak üzere söz konusu belediyelere teslim edildiğini anlatan çiftçi Temel, "İlk önce benden patates ve soğan istediler. Kendilerine toplayıp çuvallara koyup depoya götürüp teslim etim. Bu kez küçük çuvallara konulmasını istediler.

Bunun için 200 işçi tuttum ve işçilerin paralarını da cebimden ödedim. Daha sonra nakliyeyi de benim yapmamı istediler. Onu da yaptım. Patates ve soğanları Ankara ile İstanbul'a götürüp belediyelere teslim ettim. 800 bin lira harcama yaptım ama bugüne kadar sadece 200 bin lira elime para geçti.

Ne zaman paramı istesem bahane üretiyorlar. Artık paradan vazgeçtim. Bunların işi gücü sahtekarlık. Bir de Kemal Kılıçdaroğlu çiftçinin yanında olacaklarını söylüyorlar. Çiftçinin parasını vermeyerek mi yanında olacaklar, yazıklar olsun" diye konuştu.

FİDAN GİBİ OLMUŞTUM...

Söz konusu ticareti yapmadan önce güzel bir hayatının olduğunu söyleyen Abdullah Temel, "161 kiloydum ve 2,5 yıl önce rejime başlamıştım. Tam 47 kilo vererek 114 kiloya düşmüştüm.

Adeta fidan gibi olmuştum. Ürettiğim soğanların bulunduğu tarlaları şoför kullanmadan yürüyerek geziyordum. Bunlar geldi, bir yıllık emeğimi alıp gitti. Bunlarla uğraşırken bir de annem kaybettim. Stres yüzünden tekrar kilo aldım ve bu hale geldim" şeklinde konuştu.

BİR ARAŞTIRAYIM

Telefonla aranılan ve hakkındaki iddiaların sorulduğu Orhan Deda Büyüköztürk, "Biz Abdullah beye gerekli ödemeyi yaptık biliyorum. Ama yine de bir araştırayım" diye açıklama yaptı.