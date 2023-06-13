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13 Haziran 2023 Salı 20:08:00 - Güncelleme:13 Haziran 2023 Salı 20:08:00

İmamoğlu, vatandaşla alay etmeye kalkıştı..."Gelirim ama ayaklarım yorulur"

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CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangının ardından alevlerin 70 saat sonra kontrol altına alındığı fabrikayı ziyaret etti. Ziyaret sırasında, yanan fabrikaya yakın başka bir iş yerinde çalışan işçilerden biri, "Yangın bitti, yeni mi geliyorsun Sayın Başkan? Siz tatile gidin." diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangının ardından alevlerin 70 saat sonra kontrol altına alındığı fabrikaya gitti.

Ziyaret sırasında, yanan fabrikaya yakın başka bir iş yerinde çalışan işçilerden biri, "Yangın bitti, yeni mi geliyorsun Sayın Başkan? Siz tatile gidin." diyerek İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Bunun üzerine İmamoğlu da "Seni duyamıyorum, bir şey mi dedin? Yakına gel, duyamıyorum seni. Gelemiyor ancak konuşuyor. Senin yanına gelirim ama ayaklarım yorulur." diyerek vatandaşla alay etmeye kalkıştı.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, İmamoğlu'nun bu tavırlarına tepki gösterdi.

Etiketler : İBB İMAMOĞLU YANGIN
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