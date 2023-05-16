Seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.5 oy aldı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu ise yüzde 44.9'da kaldı. Kesin olmayan sonuçlar, muhalefette hayal kırıklığına neden oldu. Seçim sonuçlarını Ankara'dan takip eden ve sık sık açıklama yaparak kazandıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, dün İstanbul'a döndü. 3 ay boyunca vaat edilen 'cumhurbaşkanlığı yardımcılığı' için İstanbul'a hiç uğramadan miting miting gezen İmamoğlu sosyal medyadan, "Ankara'da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul'da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik" tweeti attı. İmamoğlu fotoğrafa "İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul'a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek" notu düştü. Seçimlerden dolayı "yıllık izne" çıkan İmamoğlu'nun paylaştığı görsele de yorum yağdı. Sosyal medya üzerinden, "Nihayet belediye başkanı olduğunu hatırladı" gibi çok sayıda tepki yorumu alan İmamoğlu, hizmet için plan yaptıklarını not düştü.