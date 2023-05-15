İmamoğlu seçim sonucu sonrası geri adım attı! "İnancım gereği öyle dedim"
Kaynak: aksam.com.tr
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sonuçları netleşmeden Kemal Kılıçdaroğlu'na 13.Cumhurbaşkanı diye hitap etti. İlerleyen saatlerde seçim sonuçlarının Kılıçdaroğlu'nun aleyhine sonuçlanması ile İmamoğlu çark etmek zorunda kaldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, saatler önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını öne sürüp, "13. Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.
Seçim sonuçları netleştikçe ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu ortaya çıkınca, İmamoğlu yaptığı yeni açıklamada, kendisine yöneltilen eleştirilere, "İnancım gereği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettim" açıklamasında bulundu.
İmamoğlu belli aralıklarla geri adım attığı açıklamalar:
"13. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" diyen Ekrem İmamoğlu, açıklamasını daha sonra "Açık farkla öndeyiz, kazanıyoruz" sözleri ile zafer mesajına çevirmişti.
İmamoğlu devamında yaptığı açıklamada "Kazanma ihtimalimiz var" sözlerine "Seçim büyük ihtimalle ikinci tura kalacak ama Kılıçdaroğlu önde" cümlesini ekleyip çark etmişti.
Ekrem İmamoğlu seçimin kaybedildiğini anlayınca ise "İnancım gereği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettim." sözlerini kullandı.
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