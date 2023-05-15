İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, saatler önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını öne sürüp, "13. Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

Seçim sonuçları netleştikçe ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu ortaya çıkınca, İmamoğlu yaptığı yeni açıklamada, kendisine yöneltilen eleştirilere, "İnancım gereği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettim" açıklamasında bulundu.

İmamoğlu belli aralıklarla geri adım attığı açıklamalar:

"13. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" diyen Ekrem İmamoğlu, açıklamasını daha sonra "Açık farkla öndeyiz, kazanıyoruz" sözleri ile zafer mesajına çevirmişti.

İmamoğlu devamında yaptığı açıklamada "Kazanma ihtimalimiz var" sözlerine "Seçim büyük ihtimalle ikinci tura kalacak ama Kılıçdaroğlu önde" cümlesini ekleyip çark etmişti.

Ekrem İmamoğlu seçimin kaybedildiğini anlayınca ise "İnancım gereği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettim." sözlerini kullandı.