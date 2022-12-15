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15 Aralık 2022 Perşembe 20:18:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 20:18:00

İmamoğlu, mağduru oynamaya devam ediyor! Saraçhane mitingi tam bir fiyasko

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Hakkında kesinleşmemiş bir dava varken Ekrem İmamoğlu mağduru oynamaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki aday çekişmesi miting alanlarına yansıdı. Hakkındaki davayı fırsata çevirmek isteyen İmamoğlu, destek çağrısında beklediği kalabalığı da toplayamadı.

İmamoğlu, mağduru oynamaya devam ediyor! Hakkındaki kesinleşmemiş davayı fırsata çevirmek istedi. Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmemiş 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi.

Hakkında dava kesinleşmemiş olmasına rağmen Saraçhane meydanından seslenen Ekrem İmamoğlu mağduru oynamaya devam ediyor.

Mağduru oynayan İmamoğlu'na adaylık konusunda yeni darbe Kemal Kılıçdaroğlu'dan geldi. Adaylık konusunda İmamoğlu'na defalarca veto veren Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun itibarını sarsmak için düzenlenecek olan mitingi Yenikapı'da yapmak istedi. CHP'nin adaylık konusunda saf dışı bırakmak istediği İmamoğlu, Yenikapı'yı doldurmayacağını anlayınca baskın davranıp mitingi daha küçük olan Saraçhane Meydan'da yaptı.

EMNİYET AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul'daki emniyet kaynakları, altılı masanın Fatih Saraçhane'deki mitingine yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İmamoğlu'nun Saraçhane mitingi öncesinde İstanbul Valiliği'ne bir yazı gönderdi.

CHP İl Başkanlığı tarafından Valilik'e gönderilen yazıda, CHP'nin 15 Aralık Perşembe günü için Yenikapı Etkinlik Alanı'nda miting düzenleme kararı aldığı açıklandı.

CHP tarafından İstanbul Valiliği'ne gönderilen yazıda, şu ifadelere başvuruldu:

"İstanbul Valilik Makamı'na,

Partimiz, 15 Aralık 2022 Perşembe günü saat 11.00-22.00 arası Yenikapı Etkinlik Alanı'nda miting yapma kararı almıştır.

Gerekli izinlerin verilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınmasının gereğini makamınıza arz ederim."

Etiketler : imamoğlu istanbul miting saraçhane
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