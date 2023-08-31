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31 Ağustos 2023 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 10:00:00

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener birlikte temel atmışlardı... 1 yıl önce açılacaktı! Kreş sözü de unutuldu

Kaynak: İHA

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İBB Başkanı İmamoğlu'nun, 7 Ocak 2022'de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile birlikte temelini attığı 30 kreşten biri olan Kadıköy Merdivenköy'deki kreş, aradan geçen 1 yıl 8 aya rağmen hâlâ tamamlanmadı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a verdiği kreş sözünü de unuttu. İmamoğlu, 7 Ocak 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Kadıköy Merdivenköy'de kreş yapımı için temel attı. İnşaatı devam eden kreşin 2022 yılının eylül ayına yetiştirilmesi öngörülüyordu ancak aradan 1 yıl geçmesine rağmen kreşin bir katı bile tamamlanamadı. Temeli atılan ve sadece giriş kısmı yapılan kreşin aradan geçen 1 yıl 8 ayda kaba inşaatının bile tamamlanamaması akıllarda soru işareti oluşturdu.

İKİ LİDER KONTROL EDECEKTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı programla temeli atılan 30 kreşten biri olan kreş, CHP belediyeciliğinin de bariz bir örneği oldu. 30 kreşin temel atma programında konuşan Kılıçdaroğlu, "Sayın başkanımız hedef koydu, kreş sayısını 150'ye çıkartacak. Bugün burada 30'unun temelini atıyoruz" demişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, temel atma programındaki konuşmasında kreş sayılarının artması dileğinde bulunarak, "Şimdi Kemal Bey ile birlikte bu sayıların artıp artmadığını da birlikte kontrol edeceğiz" demişti.

'TEMEL ATIP GİDİYORLAR'

Mahalle esnaflarından Ali Akbulut, "Fikirtepe bitti, daha hala burası bitecek. Geliyorlar temel atıp gidiyorlar. Hiçbir faaliyet yok, burada insanlar perişan oldu. Temeli atılmış halde bekliyor" diye konuştu.

Etiketler : ekrem imamoğlu kemal kılıçdaroğlu meral akşener kreş
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