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08 Haziran 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 12:45:00

İmamoğlu ima yoluyla cılız itirazla 'değişim' dedi! "Kulağını tıkayarak yürüyemezsin"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın isimleri almadığı MYK değişikliği sonrası ‘adaylık iması' ile mırıldandı.

Seçim yenilgisinin ardından değişim çıkışı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs'ta bir video paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'imalarla' bayrak açtı. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim" dedi. İmamoğlu aynı akşam İstanbul'un Fetih yıldönümü töreninde de bu çıkışını sürdürdü, "Sizinle beraber yol yürüyeceğim. Biz o dünyaları artık değiştirmek istiyoruz" dedi.

SADECE KURULLA OLMAZ

Seçim yenilgisinin ardından CHP MYK'da tüm üyeler istifa etti. Yeni MYK'da ise İmamoğlu'na yakın isimlerin hiçbiri yer almadı. İmamoğlu ise bu duruma yine 'değişim'li yanıt verdi: "Devletimiz, milletimiz her şeyin önünde yer almıştır benim için. Siyasi partiler hizmet aracıdır. Değişim meselesi önemli, değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta net olarak güçlü bir değişimden bahsetmişti. Köklü, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmişti. Değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder haldeyim. Değişim sadece kurul ile olmaz. Mesele bir kurul meselesi değildir. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Görev almaktan çekinmem."

Etiketler : seçim kemal kılıçdaroğlu ekrem imamoğlu chp
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