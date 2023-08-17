İmamoğlu ile HDP arasında seçim pazarlığı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen yerel seçim pazarlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selvi, HDP'nin İstanbul seçimlerine adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'na yeniden destek vermek için 'mutabakat imzalama' şartı koştuğunu söyledi.

HDP, 2 İLÇE İSTİYOR

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin İstanbul seçimlerine adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'na yeniden destek vermek için 'mutabakat imzalama' şartı koştuğunu dile getiren Selvi, "HDP İstanbul'da bazı semtlerde adaylık talep ediyor. Bunlardan ikisi Esenyurt ve Sultangazi. İYİ Parti için de Üsküdar ve Şile iddiaları konuşuluyor." diye konuştu.