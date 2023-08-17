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17 Ağustos 2023 Perşembe 08:18:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 08:18:00

İmamoğlu ile HDP arasında seçim pazarlığı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında değişim talebi ile bayrak açan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çark etmesinin ardından yerel seçimler için pazarlıklara başladı. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de İmamoğlu ve CHP'yi desteklemek için İstanbul'un bazı ilçelerinde adaylık talep ettiği belirtildi.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, özel bir kanalda katıldığı canlı yayında terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen yerel seçim pazarlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Selvi, HDP'nin İstanbul seçimlerine adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'na yeniden destek vermek için 'mutabakat imzalama' şartı koştuğunu söyledi.

HDP, 2 İLÇE İSTİYOR

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin İstanbul seçimlerine adaylığını açıklayan Ekrem İmamoğlu'na yeniden destek vermek için 'mutabakat imzalama' şartı koştuğunu dile getiren Selvi, "HDP İstanbul'da bazı semtlerde adaylık talep ediyor. Bunlardan ikisi Esenyurt ve Sultangazi. İYİ Parti için de Üsküdar ve Şile iddiaları konuşuluyor." diye konuştu.
Etiketler : Abdulkadir Selvi PKK HDP ile CHP Ekrem İmamoğlu
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