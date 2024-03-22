İmamoğlu döneminde İSKİ rezaleti! Borç 48 kat arttı

İSKİ'nin borcu, CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde 48 kat artış göstererek 16 milyar 800 milyon liraya yükseldi. Borç batağına sürüklenen İSKİ'nin güncel mali tablosu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz günlerde adeta itiraf niteliğindeki 'İSKİ tam bir rezalet' açıklamasını akıllara getirdi.

FİYAT ARTTI YATIRIM YAPILMADI

Yeni Şafak'ın haberine göre; İBB 2023 yılı Meclis denetim raporuna göre, 2019 yılı sonu itibarıyla dış mali borcu bulunmayan ve sadece 350 milyon 716 bin TL iç mali borcu bulunan İSKİ'nin toplam borcu; 2023 yılı itibariyle 16 milyar 799 milyon 443 bin TL'ye yükseldi. CHP'li İBB'nin görevi devraldığı 2019 tarihinde İstanbulluların metreküpünü 4 TL'ye kullandığı suyun fiyatı, son 5 yılda yüzde 500 oranında artış göstererek 23,72 liraya çıktı. İSKİ tarafından İstanbul'a yeni su kaynağı temini için de herhangi bir yatırım yapılmadı.

İMAMOĞLU İTİRAF ETMİŞTİ

2019 yılından bu yana İstanbul'daki su fiyatlarına yapılan yüzde 500'lük artışa ve su temini için herhangi bir yatırım yapılmamasına rağmen İSKİ'nin borç bilançosundaki 48 katlık bariz artış, geçtiğimiz haftalarda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adeta itiraf niteliğindeki 'İSKİ tam bir rezalet' açıklamasını akıllara getirdi.