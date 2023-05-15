İmamoğlu çark etti: İnancım gereği öyle dedim

İmamoğlu çark etti: İnancım gereği öyle dedim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, saatler önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını öne sürüp, '13. Cumhurbaşkanımız' ifadelerini kullandı. Saatler ilerledikçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğu ortaya çıkınca İmamoğlu çark etmek zorunda kaldı.

İmamoğlu, saatler önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazandığını öne sürüp, "13. Cumhurbaşkanımız" ifadelerini kullandı.

Saatler ilerledikçe Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu ortaya çıkınca İmamoğlu yaptığı yeni açıklamada, kendisine yöneltilen eleştirilere "İnancım gereği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettim" ifadeleriyle cevap verdi.

İşte İmamoğlu ve Yavaş'ın son 3 saatte aralıklarla yaptıkları açıklamalar:

"13. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu."

"Açık farkla öndeyiz, kazanıyoruz."

"Kazanma ihtimalimiz var."

"Seçim büyük ihtimalle 2. tura kalacak ama Kılıçdaroğlu önde."

"İnancım gereği Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettim"