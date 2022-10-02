İmamoğlu bu kez de bugün açılışı gerçekleştirilen metro hattını sahiplendi

İmamoğlu bu kez de bugün açılışı gerçekleştirilen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını sahiplendi! Bakanlık anında yalanladı

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.



İBB Ekrem İmamoğlu, metronun maliyetini kendilerinin karşıladığını öne sürerek, "Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN YALANLAMA

İmamoğlu'nun çıkışına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) cevap verdi.

Söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği açıklamada, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştiri