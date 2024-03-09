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09 Mart 2024 Cumartesi 08:38:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 08:38:00

İmamoğlu ‘ben yaptım' dedi... Kendi sitesi bile o sözleri yalanladı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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İBB Başkanı İmamoğlu, 3 metro hattı için “Temelini ben attım” dedi. İmamoğlu'nu İBB'nin resmi internet sitesindeki veriler bile yalanladı. Sitede 3 metro hattının temellerinin 2017'de atıldığı yazıyor.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde yapılan projeleri kendisinin yaptığını söyledi. İmamoğlu, Youtube üzerinden katıldığı bir programda; "Mahmutbey-Esenyurt, Göztepe-Ataşehir ve Çekmeköy-Sancaktepe metro hatlarının sıfırdan temelini ben attım" dedi. Ancak İmamoğlu'nu İBB'nin kurumsal web sitesindeki veriler yalanladı. İBB'nin internet sitesinde İmamoğlu'nun 'temelini attığını söylediği metro hatları ile ilgili şu bilgiler yer aldı: "Mahmutbey-Esenyurt metro hattının başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017. Göztepe-Ataşehir metro hattının başlama tarihi 28 Nisan 2017.

TOPBAŞ'IN PROJELERİ

2019'da İBB başkanı olan İmamoğlu'nun Kadir Topbaş'ın İBB Başkanı olduğu dönemde temelleri atılan projeleri kendisine mal etmeye çalıştı. İBB sitesinde yer alan ve İmamoğlu'nu yalanlayan verilerse bununla sınırlı kalmadı. 3 metro hattının yapımında kullanılmak üzere 2017'de İBB Meclisi'ne gelen kredi talebine CHP grubunun 'hayır' oyu verdiği ortaya çıktı. Metro hatlarının yapımına 'hayır' oyu veren CHP'li meclis üyeleri arasında o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu da vardı.

5 YILDA METRO İHALESİ YOK

CHP'li İmamoğlu'nun 5 yılda yaptığı tek bir metro ihalesi bulunmazken, 'açtım' dediği toplam 47.3 km uzunluğundaki metronun 39.3 km'sinin de AK Parti döneminde bittiği yine resmi verilerce ispatlandı. İmamoğlu'nun Topbaş döneminde yapılan projeleri sahiplenmeye çalışması ise 'çaresizlik' olarak yorumlandı. İmamoğlu'na gösterilen tepkiler arasında "İstanbul'da; trafiği çözmeye, kenti depreme hazırlanmaya harcayacağı parayı reklama, siyasi ikbali uğruna parti dizaynlarına ayırdı şimdi de göreve gelmeden 2 yıl önce temeli atılan projeleri sahiplenmeye çalışıyor" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : chp ibb ekrem imamoğlu metro kadir topbaş
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