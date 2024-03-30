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İmamoğlu 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmadı: Sadece 1 bina dönüştürüldü
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30 Mart 2024 Cumartesi 18:22:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 18:22:00

İmamoğlu 5 yılda 100 bin konut sözünü tutmadı: Sadece 1 bina dönüştürüldü

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2019'da görev gelmeden önce 100 bin konut için dönüşüm sözü veren Ekrem İmamoğlu, vaadini yerine getirmedi. Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıl boyunca Arnavutköy'de sıfır, Bahçelievler'de ise sadece bir konutu dönüştürdüğü ortaya çıktı. Bahçelievler'deki dönüştürdüğü 1 adet konutu ise E-5'in üzerinde günlük 2-3 milyon kişinin geçtiği yerde yaptığı dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Arnavutköy ilçesinde tek konutu dahi kentsel dönüşüme almadığı ortaya çıktı. İBB'nin, Bahçelievler'de ise 5 sene içinde sadece bir konutu dönüştürdüğü öğrenildi. Söz konusu binanın E-5'in üzerinde günlük 2-3 milyon kişinin geçtiği yerde olduğu öğrenildi.

BAHADIR: BAHÇELİEVLER'DE 5 YILDA SADECE 1 BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRDİ

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, ilçesinin nüfus olarak İstanbul'un 6., Türkiye'nin 16. İlçesi olduğunu söyledi.

Bahadır, "Nasıl Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın TOKİ'nin varsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde KİPTAŞ var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, 'Ben yıllık 20 bin, 5 yılda 100 bin bina yapacağım' dedi. Biz nüfus olarak İstanbul'un 6., Türkiye'nin 16. ilçesiyiz. Bahçelievler'de 5-6 bin binanın dönüşmesi gerekiyor. KİPTAŞ Bahçelievler'de kaç bina yaptı? Sadece bir tane yapıldı. O binayı da E-5'in üzerinde Cengiz Topel Camii'nin yanında, günlük 2-3 milyon kişinin geçtiği yerde, 'Herkes görsün' diye İBB KİPTAŞ tabelası bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"100 BİN KONUT SÖZÜ VERİP 5 BİN KONUT BİLE DÖNÜŞTÜREMEDİLER"

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul'umuz, bu aziz şehir 5 yıldır beceriksizlerin elinde mağdur oluyor. 100 bin konut sözü verip 5 bin konut bile dönüştüremediler. Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler. Reklama ayırdıkları bütçe kadar depreme ayırdıklarının iki katıdır" dedi.

"100 BİN KONUT SÖZÜ VERİP 5 BİN KONUT BİLE DÖNÜŞTÜREMEDİLER"

Mitingde konuşan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum mevcut İBB yönetimini şu şekilde eleştirdi: "İstanbul'umuz, bu aziz şehir 5 yıldır beceriksizlerin elinde mağdur oluyor. 100 bin konut sözü verip 5 bin konut bile dönüştüremediler. Deprem seferberliği ilan etmekten öteye gidemediler. Reklama ayırdıkları bütçe kadar depreme ayırdıklarının iki katıdır. Onlara göre bizim 650 bin konut vaadimizin yapılmaması gerekiyormuş. 1.5 milyon konutun riskli olduğu bir şehirde 650 bin konut gereksiz olabilir mi? Annelerimiz, babalarımız burada huzursuz bir şekilde uyurken, sen kendi geleceğin adına İstanbul'un kaynaklarını çar çur ettin. Bu iş bilmez CHP'li yönetime göre deprem tedbirleri, projeleri, yatırımları tamamen gereksizmiş. Öyle diyorlar. Biz sizi CHP'nin bu beceriksiz, bu liyakatsiz, bu umursamaz yönetimine teslim etmeyeceğiz. Elâzığ, Malatya ve İzmir'deki depremlerde; Antalya ve Muğla'daki yangınlarda; Kastamonu, Giresun Bartın'daki sellerde; asrın felaketinde, yüz binlerce yuvamızı nasıl yaptıysak, şimdi de İstanbul'da 650 bin yeni yuvamızı da aynı azimle ve kararlılıkla yapacağız. 650 bin konutun 300 binini KİPTAŞ dönüştürecek. Bu mahallelerimizde vatandaşlarımızın imardaki kayıplarını vermek suretiyle, onların rızasıyla 250 bin konutumuzu dönüştüreceğiz. 100 bin konut yaparak kiralanacak konutlarımızla birlikte İstanbul'da konut fiyatlarını ve kira fiyatlarını aşağı çekeceğiz. İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayınca kadar çalışacağız" dedi.

Etiketler : CHP EKREM İMAMOĞLU İBB KENTSEL DÖNÜŞÜM
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