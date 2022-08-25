İmam Hatiplileri hedef almıştı... Gülşen hakkında gözaltı kararı

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25 Ağustos 2022 Perşembe 13:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 13:01:00

Gülşen haddini aştı! 'Sapıklığı oradan geliyor' diyerek İmam Hatiplileri hedef aldı! Gözaltı kararı çıktı

Kaynak: AA

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Sahne kostümleriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşen, verdiği konserlerde tepki çeken birçok davranışa ve açıklamaya imza attı. Sırasıyla; bir dinleyicisinin kucağına oturan, kalçasına tokat attıran, LGBT propagandası ve anneler ile ilgili açıklama yapan Gülşen, şimdi ise hadsizce İmam Hatiplileri hedef aldı. Sahnede İmam Hatip ve İmam Hatip'te okuyanlara yönelik skandal sözler sarf edip onları sapık olmakla suçlayan sözde sanatçı sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, tüm hukuki süreçleri başlatacaklarını duyurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada "Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir." ifadelerini kullandı. Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı da hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Şarkıcı Gülşen'in, Nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik haddini aşan ifadeleri ortaya çıktı. Gülşen, sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' gibi akıldışı bir ifade kullanarak İmam Hatip'lileri hedef aldı.

KONSERİNDE LGBT BAYRAĞI AÇMIŞTI

Gülşen, İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde de sahnede LGBT bayrağı açmıştı. Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız." demişti. Gülşen "LGBT bayrağından rahatsız olan gitsin." ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Etiketler : Gülşen Bayraktar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı LGBT bayrağı
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