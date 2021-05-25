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25 Mayıs 2021 Salı 21:24:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 21:24:00

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

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17-21 Mayıs tarihleri arasındaki haftalık veri haritası açıklandı. Buna göre, en fazla vaka görülen Gümüşhane, en az vaka görülen Osmaniye oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını Twitter hesabından paylaştı.

EN FAZLA GÜMÜŞHANE'DE EN AZ OSMANİYE'DE

15-21 Mayıs tarihleri arasındaki haritaya göre 100 bin kişide en çok vaka görülen illerin başında Gümüşhane geldi. Gümüşhane'yi Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars takip etti.

Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin ise en az vaka görülen iller arasında yer aldı.

Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman da son bir haftada vaka sayısının en çok azaldığı iller oldu.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

Etiketler : Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İllere göre haftalık vaka sayısı
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