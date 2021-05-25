İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka haritasını Twitter hesabından paylaştı.



İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. pic.twitter.com/Lv2R51Epvz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2021

EN FAZLA GÜMÜŞHANE'DE EN AZ OSMANİYE'DE

15-21 Mayıs tarihleri arasındaki haritaya göre 100 bin kişide en çok vaka görülen illerin başında Gümüşhane geldi. Gümüşhane'yi Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars takip etti.

Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin ise en az vaka görülen iller arasında yer aldı.

Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman da son bir haftada vaka sayısının en çok azaldığı iller oldu.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.