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04 Mayıs 2021 Salı 18:47:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 18:47:00

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Haritaya göre en çok vaka İstanbul'da.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen KOVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık KOVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok vaka görülen iller olurken, Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

Etiketler : Sağlık Bakanı bakan koca fahrettin koca
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