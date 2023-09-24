VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
İran'dan gözdağı: İsrail'i doğrudan hedef alacak füzelere sahibiz
Kilis'te aile fertleri arasında taşlı ve sopalı kavga: 9 yaralı
Ürdün, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı
Tayvan: Çin Tayvan Boğazı yakınlarında askeri tatbikat düzenledi
Pakistan'da iki tren çarpıştı: 31 kişi yaralandı
24 Eylül 2023 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:24 Eylül 2023 Pazar 16:00:00

İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı Gebze-Darıca hattında raylara indirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kocaeli'de 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı için özel tasarlanan yerli ve milli sürücüsüz ilk metro aracı törenle raylara indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracını" ürettiklerini söyledi.

Eyigün, metro hattındaki çalışmalara ilişkin bilgiler vererek, 2 yıldır süren proje kapsamında tünelleri açtıklarını, rayları döşediklerini ve elektrik bağlantılarını yaptıklarını bildirdi.

Ürünün, aynı zamanda hacim genişliği en fazla olan metro aracı olduğunu aktaran Eyigün, "İlk seti 1 Eylül'de Sayın Bakanımızla Ankara'da Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde teslim almıştık. Kamuoyuyla paylaşmıştık. O araçlarımızı raya indirmiş olduk. Bundan sonra hummalı faaliyet olacak. 4 aracı birleştirerek set yapıyoruz. Burada toplam 7 set olacak. Aracımızın kendine ait bazı özellikleri var. Sürücüsüz ilk yerli ve milli metro aracı. İç hacim genişliği en fazla olan metro aracı bu. Bir seferde normal dolulukla 1150 yolcu alıyor, daha yoğun yerleşimle 1500'leri bulabilir. 15,4 kilometrelik metro hattımız var. Şu an depo sahasındayız. Bütün araçların burada tamir, bakım işleri yapılıyor." dedi.

Eyigün, aracın bu tesiste yerli ve milli imkanlarla yapıldığını vurgulayarak, "Çok değil 20 yıl önce araçlarda yüzde 10 düzeyinde yerlilikten bahsederdik. Ama şükür ki 20 yılda gerçekleştirilen irade ve uygulamalarla şu an aracımız yüzde 63 yerliliğe ulaşmış durumda. Klimasından, aydınlatmasına, yolcu bilgilendirme sisteminden ve anons sistemine üzerinde bir sürü yerli yapım var. Yeter mi? Hayır, devam edeceğiz." diye konuştu.

Yerli sürücüsüz sinyalizasyon sitemini geliştirdiklerine işaret eden Eyigün, şunları kaydetti:

"Bu aracın bir özelliği de yerli sinyalizasyon kullanacağız. ASELSAN ile Bakanlığımızın çalışması oldu. TÜBİTAK da destekledi. Yerli sürücüsüz sinyalizasyon sistemiyle devreye girecek projemiz. Tünellerin açılmasından, istasyonların gerçekleştirilmesinden ya da projenin dizaynından başlayacak olursak da mühendislik açısından yine yüzde 100 yerli mühendislik ürünü proje. Kendimiz çizdik, tasarladık ve ürettik, halkımızla da 2 yıl zarfında buluşturmuş olacağız."

Eyigün, yerliliğin desteklenmesinin sektörleri için öneminin altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Araç üretimi gibi yeni teknolojiler kamu sektörünün desteklemesiyle olabilecek şeyler. 'İşi daha önce kaç defa bitirdin?' diye sormuyoruz. 'Bu işi başarmaya kabiliyetin var mı, bununla ilgili altyapıyı tamamlamış mısın?' diye soruyoruz. Cevap da 'Evet' ise... Bu araçları ilk defa yerli üreticiye desteğimizle, Bakanlığımızın bu politikasıyla girdiğimiz bir proje kapsamında gerçekleştirmiş olduk."

Metro araçlarını gezen Eyigün, daha sonra personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler : kocaeli sürücüsüz metro gebze darıca
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Senfonik konser

Senfonik konser
Baba oğul aynı filmde!

Baba oğul aynı filmde!
Süperstar enerjisi

Süperstar enerjisi
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Gemileri yakacak

Gemileri yakacak
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX