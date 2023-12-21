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21 Aralık 2023 Perşembe 21:07:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 21:07:00

İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi ertelendi

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Kacır, Türk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın uzaya gidiş tarihinin 17 Ocak 2024'e ertelendiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) paylaşımını alıntılayarak, açıklama yaptı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da yer alacağı Ax3 misyonunun, olumsuz hava koşulları ve SpaceX planlamalarındaki değişiklik nedeniyle 17 Ocak 2024'e ertelendiğini bildiren Kacır, "Heyecanlı yolculuk için biraz daha sabretmemiz gerekecek." değerlendirmesinde bulundu.

NASA'nın paylaşımında ise şunlar kaydedildi:

"NASA, Axiom ve SpaceX ekipleri, son dönemdeki olumsuz hava koşulları ve SpaceX'in fırlatma planındaki değişiklikler nedeniyle Axiom 3 Misyonu'nu Kennedy Uzay Merkezi'nden 17 Ocak Çarşamba gününden önce fırlatmayı hedeflemiyor."

Etiketler : uzay yolcusu sanayi ve teknoloji bakanı 17 Ocak 2024
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