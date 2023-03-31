VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tekrar vizyonda
Eurovision'a yeşil ışık
28 yıl sonra yeniden
Tek plan klip
6 yaşında evlendirilme davası! Duruşma 5 Haziran'a ertelendi
Setlere dönüyor
31 Mart 2023 Cuma 11:27:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 11:27:00

İlk Togg pazartesi günü Başkan Erdoğan'a teslim edilecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Bakan Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı Togg'un teslim edileceğini açıkladı. Varank, "Onun ardından Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı ona teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı'nın sonuç töreninde konuştu.

Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz" dedi.

Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.

Etiketler : mustafa varank togg cumhurbaşkanı erdoğan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX