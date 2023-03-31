İlk Togg pazartesi günü Başkan Erdoğan'a teslim edilecek
Kaynak: TRT Haber
Bakan Varank, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanacağı Togg'un teslim edileceğini açıkladı. Varank, "Onun ardından Aliyev'den randevu aldık. İkinci aracı ona teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB KOBİGEL Programı'nın sonuç töreninde konuştu.
Varank, "Togg'da ilk siparişi veren Sayın Cumhurbaşkanımıza pazartesi günü aracını teslim edeceğiz" dedi.
Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den de randevu aldıklarını ifade ederek ikinci teslimatın kendisine yapılacağını söyledi.
- 6 yaşında evlendirilme davası! Duruşma 5 Haziran'a ertelendi
- Savcı Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı tutuklandı
- İlk Togg pazartesi günü Başkan Erdoğan'a teslim edilecek
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto görüştü
- 7'li koalisyonun şovu bitti, iftar çadırı gitti!
- Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs alev aldı