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İlk sırada Türkiye var: Kosova ile ticaret hacminde büyük artış
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29 Aralık 2023 Cuma 19:51:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 19:51:00

İlk sırada Türkiye var: Kosova ile ticaret hacminde büyük artış

Kaynak: AA

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Kosova, 2023'te 5,8 milyar avro tutarında ithalat yaparken en çok ithalat yapılan ülkeler sıralamasında Türkiye ilk sırada yer aldı.

Kosova Gümrükler Müdürü Agron Llugaliu, yıl sonu değerlendirmesi yaptığı basın toplantısında, ülkesinin en çok Türkiye'den ithalat yaptığını söyledi.

Kosova'nın 2023'te 5,8 milyar euroluk ithalat yaptığını, bu rakamın 792 milyon eurosunun Türkiye'den gerçekleştiğini kaydeden Llugaliu, ikinci sırada Almanya'nın, üçüncü sırada ise Çin'in yer aldığını belirtti.

Llugaliu, geçen yıldan yaklaşık yüzde 9'luk artışla 2023'te ülke bütçesine 1,6 milyar euro gümrük vergisi topladıklarını, ihracatın ise 891 milyon euro seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Bu yıl boyunca 9 gümrük çalışanının gözaltına alındığını paylaşan Llugaliu, 14,5 milyon euro değerinde mala da el konulduğunu kaydetti.

Basın toplantısında hazır bulunan Kosova Maliye, Çalışma ve Transferler Bakanı Hekuran Murati de gümrüğün yıl boyunca ülke bütçesine katkı, kaçakçılık ve yolsuzlukla mücadelede mükemmel bir iş çıkardığını vurguladı.

Türkiye, 2022 yılında da Kosova'nın en çok ithalat yaptığı ülke olmuştu.

Kosova ile Türkiye arasında serbest ticareti öngören anlaşma 2019'da yürürlüğe girmişti.

Etiketler : Kosova ithalat Türkiye 2023 Türkiye lider ithalat Türkiye Kosova Ticaret
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