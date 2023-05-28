İlk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl?
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Peki, ilk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl? İşte detaylar...
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar "İlk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl?" sorularının yanıtını araştırıyor...
İlk seçimde kaç oy kullanıldı?
Toplam seçmen sayısı: 64.190.651
Kullanılan oy: 55.833.175
Katılım oranı: 86,98%
Geçerli oy: 54.796.074
Geçersiz oy: 1.037.101
14 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI OY DAĞILIMI NASIL?
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
Toplam oy oranı: 49,52%
Toplam oy : 27.133.837 oy
İstanbul: 4.738.680 / 46.68%
Ankara: 1.772.846 / 45.00%
İzmir: 964.470 / 31.48%
Bursa: 1.089602 / 51.47%
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Toplam oy oranı: 44.88%
Toplam oy : 24.594.932 oy
İstanbul: 4.928.772 / 48.56%
Ankara: 1.824.023 / 47.32%
İzmir: 1.939.651 / 63.31%
Bursa: 859.707/ 40.61%
- Seçim yasağı kalktı! İşte ilk sonuçlar
- Seçime yönelik uygulanan yayın yasağı sona erdi
- Külliye'de bir ilk! Hazırlıklar tamamlandı
- İlk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl?
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den ilk açıklama
- Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama... Sandıklara sahip çıkın