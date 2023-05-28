Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar "İlk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl?" sorularının yanıtını araştırıyor...

İlk seçimde kaç oy kullanıldı?

Toplam seçmen sayısı: 64.190.651

Kullanılan oy: 55.833.175

Katılım oranı: 86,98%

Geçerli oy: 54.796.074

Geçersiz oy: 1.037.101

14 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI OY DAĞILIMI NASIL?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Toplam oy oranı: 49,52%

Toplam oy : 27.133.837 oy

İstanbul: 4.738.680 / 46.68%

Ankara: 1.772.846 / 45.00%

İzmir: 964.470 / 31.48%

Bursa: 1.089602 / 51.47%

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Toplam oy oranı: 44.88%

Toplam oy : 24.594.932 oy

İstanbul: 4.928.772 / 48.56%

Ankara: 1.824.023 / 47.32%

İzmir: 1.939.651 / 63.31%

Bursa: 859.707/ 40.61%