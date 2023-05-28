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İlk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl?
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28 Mayıs 2023 Pazar 17:51:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 17:51:00

İlk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl?

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Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanının belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Seçimde yurt içinde 60 milyondan fazla seçmen oy kullanacak. Peki, ilk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl? İşte detaylar...

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde yarın saat 08.00 itibarıyla başlayıp 17.00'ye kadar sürecek. Vatandaşlar "İlk seçimde kaç oy kullanıldı? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı oy dağılımı nasıl?" sorularının yanıtını araştırıyor...

İlk seçimde kaç oy kullanıldı?

Toplam seçmen sayısı: 64.190.651

Kullanılan oy: 55.833.175

Katılım oranı: 86,98%

Geçerli oy: 54.796.074

Geçersiz oy: 1.037.101

14 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI OY DAĞILIMI NASIL?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Toplam oy oranı: 49,52%

Toplam oy : 27.133.837 oy

İstanbul: 4.738.680 / 46.68%

Ankara: 1.772.846 / 45.00%

İzmir: 964.470 / 31.48%

Bursa: 1.089602 / 51.47%

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Toplam oy oranı: 44.88%

Toplam oy : 24.594.932 oy

İstanbul: 4.928.772 / 48.56%

Ankara: 1.824.023 / 47.32%

İzmir: 1.939.651 / 63.31%

Bursa: 859.707/ 40.61%

Etiketler : SEÇİM ORAN SANDIK
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