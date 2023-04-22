MHP Genel Başkanı Bahçeli: 14 Mayıs'ta Erdoğan açık farkla cumhurbaşkanı olmalı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "14 Mayıs'ta Erdoğan açık farkla cumhurbaşkanı olmalı." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep Nurdağı'ndaki köy evlerinin anahtar teslim töreninde konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...
14 Mayıs'ta Erdoğan açık farkla cumhurbaşkanı olmalı
Böyle bir asrın felaketinde milletimizi tekrar ayağa kaldıran, moralini yükselten, gelecek Türkiye'sinin güler yüzlü olmasının temelini atan bir Cumhur İttifakı'nı yarıda bırakamazsınız
Ayrıntılar geliyor...
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