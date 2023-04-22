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22 Nisan 2023 Cumartesi 17:56:00 - Güncelleme:22 Nisan 2023 Cumartesi 17:56:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 14 Mayıs'ta Erdoğan açık farkla cumhurbaşkanı olmalı

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "14 Mayıs'ta Erdoğan açık farkla cumhurbaşkanı olmalı." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gaziantep Nurdağı'ndaki köy evlerinin anahtar teslim töreninde konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar...

14 Mayıs'ta Erdoğan açık farkla cumhurbaşkanı olmalı

Böyle bir asrın felaketinde milletimizi tekrar ayağa kaldıran, moralini yükselten, gelecek Türkiye'sinin güler yüzlü olmasının temelini atan bir Cumhur İttifakı'nı yarıda bırakamazsınız

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : devlet bahçeli gaziantep nurdağı
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