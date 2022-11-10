Gökbey Helikopterinde kullanılacak TEI-TS1400 Turboşaft Motoru Aksesuar Dişli Kutusu ikinci prototip teslim töreni Alp Havacılık tesislerinde gerçekleştirildi. TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, "Böyle bir ilki başarmak Türkiye için önemli bir dönüm noktası. El birliği ile Türkiye'ye bu teknolojiyi kazandırmış olduk. Bugün Türkiye havacılığı için tarihi bir anı yaşıyoruz. Çok önemli bir iş başardık." dedi. ADK, ilk kez yerli imkanlarla geliştirildi, proje yurt dışı bağımlılığı azaltacak.

TEI-TS1400 motorunun, Alp Havacılık tarafından tasarlanan Aksesuar Dişli Kutusu ikinci prototipi teslim edildi. Törende konuşan Alp Havacılık Genel Müdürü Şenay İdil, "Alp Havacılık olarak ikinci Aksesuar Dişli Kutusu'nu teslim ediyoruz. Bu ürün bizim için çok farklı, çünkü ekip olarak tasarladık ve üretimini gerçekleştirdik" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Aksesuar Dişli Kutusu üretiminin Türkiye için önemli bir başarı olduğunun altını çizen TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit ise, "Böyle bir ilki başarmak Türkiye için önemli bir dönüm noktası. El birliği ile Türkiye'ye bu teknolojiyi kazandırmış olduk. Bugün Türkiye havacılığı için tarihi bir anı yaşıyoruz. Çok önemli bir iş başardık. İnşallah aynı hızla devam edeceğiz ve seri imalat sonrası uçtuğunu göreceğiz. Ortaya konulan emek ve yapılan yatırımlarla Türkiyemiz için uçan, iş gören bir sisteme dönüşecek." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi.

ADK, İLK KEZ YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

ADK, motorun fonksiyonlarını yerine getirmesi için gerekli alt sistemlerin çalışmasını sağlayacak. TS1400 Turboşaft Motoru için kritik görevlere sahip olan ADK, ilk kez yerli imkanlarla geliştirildi, proje yurt dışı bağımlılığı azaltacak. Aksesuar tahrik bir gaz türbini motorunun bir parçasını oluşturan bir dişli kutusu, motor çekirdeğinin bir parçası olmasa da, motorun veya monte edildiği uçağın çalışması için gerekli olan aksesuarları, yakıt pompalarını vb. çalıştırmaktan sorumlu.

ÜSTÜN KABİLİYETLİ GÖKBEY

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından projelendirilen ve TUSAŞ tarafından üretilen Gökbey, alanının en iyileri arasında yer alıyor. Türkiye'nin yerli ve milli helikopterini üretmesi amacıyla yapımına başlanan ve başarıyla tasarlanan yerli ve milli genel maksat helikopteri 'Gökbey' hızla seri üretime doğru ilerliyor. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan Gökbey genel maksat helikopteri, milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak tasarlanıyor ve üretiliyor.