VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Blinken ile görüşecek
İlk kez bir Türk, Bosna Hersek adına Panama'ya diplomat olarak atandı
Gündem oldu... Yunan Bakan Erdoğan'ı görünce eğilerek selamladı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail uluslararası hukuktaki işgalini 4 kat artırdı
7 şüpheli FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalandı
Bakan Kacır, "Türkiye ekonomisi 13 yıl boyunca kesintisiz büyümeyi başardı"
08 Aralık 2023 Cuma 17:20:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 17:20:00

İlk kez bir Türk, Bosna Hersek adına Panama'ya diplomat olarak atandı

ABONE OL

Trabzonlu iş insanı Fatih Kol Panama'ya fahri başkonsolos olarak atandı.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeri yanısıra profesyonel futbol kulübü sahipliği de yapan iş insanı Fatih Kol, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi kararı ile Panama'ya fahri konsolos olarak atandı. Kol'un atama kararını Panama Devlet Başkanı da onayladı.

Atama kararı onaylanan Kol, Panama Cumhurbaşkanlığı Büyükelçilik ve Konsolosluk İşleri Dairesi Başkanı Diomedes Carles'e Güven mektubunu sundu. İş insanı Fatih Kol'un Panama'da farklı sektörlerde yatırımları bulunuyor.

BİR DİZİ SEKTÖRDE YATIRIMI VAR

İş insanı Kol'un yatırım yaptığı sektörler arasında bakır, mermer, kömür, demir-çelik, savunma sanayi, otomotiv endüstrisi ve bankacılık yer alıyor.

YENİ TİCARET ALANLARINA YÖNELECEK

Fahri konsolos olarak atanan Fatih Kol, Bosna Hersek ile Panama arasında ekonomi, turizm, kültür ve spor alanlarında köprü görevi yapacak. Avrupa ekonomisini boğan ve bölgesel düzeyde ortaya çıkan ekonomik krizler dikkate alınarak, yeni ticaret bölgelerinde faaliyet yürütmek üzere bu iki ülkeden yatırımcıların birbirine bağlanması planlanıyor.

KÜLTÜREL İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK

Kol'un, yatırım fırsatlarının yanı sıra ekonomi, turizm, kültür ve spor alanındaki ilişkileri güçlendirecek bir dizi organizasyonu planladığı kaydedildi.

Etiketler : FatihKol TrabzonluİşAdamı PanamaBaşkonsolos
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Filistin için şarkı yaptı

Filistin için şarkı yaptı
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
Gişede 3 milyonu geçeriz

Gişede 3 milyonu geçeriz
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik

İstanbul'u trafiğiyle kabul ettik
Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı

Demet Şener ve Özge Ulusoy idollerini açıkladı
Aşıklar Sri Lanka'da

Aşıklar Sri Lanka'da
Her şarkının anısı var

Her şarkının anısı var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX