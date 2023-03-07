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07 Mart 2023 Salı 12:52:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 12:52:00

İlk Evim, İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa projelerinin kura çekimleri yeniden başladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, depremler nedeniyle ara verilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin yeniden başladığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtildi.

Açıklamada, "İlk Evim Arsa" projesi kapsamındaki 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının 8-10 Mart arasında, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 21 bin 219 konutun kuralarının ise İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde noter huzurunda çekileceği bilgisine yer verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Bakan Kurum paylaşımında, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa kuralarımız Ankara ile yeniden başladı. Çarşamba günü de konut kuralarımıza kaldığımız yerden, İzmir ve Afyon ile devam edeceğiz. TOKİ'mizle sosyal konutlarımızı da afet konutlarımızı da hızla tamamlayacağız!" şeklinde konuştu.

Etiketler : İlk Evim Arsa Bakan Kurum İlk Evim İlk İş Yerim projemiz

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