Yüzyılın Projesi'nde tarihi gün... Dev projede ilk temel atıldı!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için beklenen gün geldi. Proje kapsamında 17 ilde 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen toplu törenle atıldı.

Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.

"KONUT SAYISINI 2 MİLYONA YÜKSELTİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Bugün gazi başkentimiz Ankara'nın güzel ilçesi Sincan'da ülkemizin en büyük konut, iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreni vesilesiyle birlikteyiz. Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonras maalesef plansız, programsız bir şehirleşme sürecine girmiştir. Büyükşehirlere göçü engelleyecek vizyon olmayınca ortaya gecekondular, düzensiz yerleşim alanları çıkmıştır.

Nice kardeşlerimizi kaybettik. Bu sağlıksız yapılaşmayla... Yaşanan her sel ve heyelan felaketi bu gerçeği yüzümüze çarptı. Yakın tarihiminizin en büyük acısı olan 1999 depremi sonrası bu doğrultuda bazı adımlar atılsa da yeterli olmamıştır. TOKİ konut sayısı 43 bindi. Biz bu rakamı bugün 1 milyon 170 binin üzerine çıkardık.

Ayrıca bu konut bölgesi için 26 bin sosyal tesis inşa ettik. Başlattığımız bu son kampanya ile TOKİ vasıtasıyla millete sunacağımız konut sayısını 2 milyona yükseltiyoruz.

"CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİNİ PLANLADIK"

Elbete 81 ilimizi ve ilçelerinin tamamnın kapsayan bu büyük konut atılımının yaygınlaşması özel sektörü de hareket egeçirmiştir. Ülkemizdeki 28,5 milyon konutu 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz. Önce Kovid-19 salgını ile sarsılan sonra Rusya-Ukrayna Savaşı ülkemizi de etkiledi. Kira fiyatlarında ev sahipleri, kiracılara zulmetti. 2019'da 50 bin bir sonraki yılda 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiye de bakarak cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini planladık.

"2028'E KADAR 500 BİN KONUTUN TAMAMI BİTERECEĞİZ"

TOKİ desteğiyle kendi evini yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya davet ettik. Alt yapıyı biz yapacağız konutu da vatandaşımız yapacak. TOKİ'nin sunduğu imkanlarla ev sahibi olmuş milyonlarca vatandaşımız var. Kampanyamıza başvurunun 8 milyona ulaşması ne kadar doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yapıtığımız bu temel atma töreni iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir.

Hazırlıklar tamamlandıkça bu projeyi 81 il ve ilçelerimizin tamamına yaygınlaştıracağız. 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Bugüne kadar ne dediysek o.

Depremle sarsılan şehirlerdeki vatandaşlarımızı 40 bin konut inşa ederek nasıl en kısa sürede yuvalarına kavuşturduysak bu projeyi de en kısa sürede tamamlayacağız.

Kardeşlerim, Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dmeiştik. 20 yılda her alanda ülkemize asırlık hizmet ve eser kazandırarak milletimize verdiğimiz sözü tuttuk. Türkiye'de artık illerimiz ve ilçelerimizin tamamını kapsayan yeni bir şehircilik akımını başlattık. Şehir hastanesini yaptık mı? Yaptık. Şimdi 2 tane 4050 yataklı her ikisi de şehir hastanesine sahibiz. Nereden nereye... Eski hastanelerin halini düşün. Şimdi şehir hastanelerine gittiğimizde konfor ortada. Bay Kemal'in SSK Genel Müdür olduğu zaman hastanelerin hali ortadaydı...

7 ay sonra sandığa gideceğiz. Sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler size de sesleniyorum. Durmak yok yola devam. Gençler, ana kademe... Durmak yok yola devam!

Çok hareketli ve çok bereketli bir konut atılımının bizi beklediğinin farkındayız. Yıllarca bir yuva sahibi olmak için birilkim yapan vatandaşları yuvalarına kavuşturmak istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarda deprem gerçeğini asla unutmuyoruz. Parkıyla, camisiyle, ulaşımıyla, okuluyla, sağlık merkeziyle adeta kendi kendine yeterli küçük şehirler kuruyoruz. Şehircilik alanında eserlerimizle ve hizmetlerimizle konuşmayı tercih ediyoruz.

Millet Bahçesi projeleri ile milletimize yeni hayat alanları açıyoruz. Spor desteklerinde, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, tarımda durum aynı... Bir de CHP'ye sorun siz ne yaptınız? Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Güvenlikte savunmada durum aynı... İHA, SİHA, AKINCI'larımız var. Daha neler olacak neler...

İnsanlarımızın sorunlarını çözüm olan projeleri geliştiren tek siyasi parti biziz. Türkiye büyüyerek güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. 2023'te milletimizin desteğini alarak Türkiye'nin Yüzyılı'nı sürdüreceğiz."

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAYACAK"

Temel atma töreninde ilk konuşmayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptı.

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar:

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Her şeye hayır diyen o zihniyet yine ortaya çıktı. Hep bir ağızdan yapamazsınız dediler.

Projeye 8 milyona yakın başvuru yapıldı. Ankara'ya 'Suyu ucuz vereceğiz' deyip zam şampiyonu yapanlar, yaptığımız altyapı eserlerine baksınlar. Ankara'nın tüm ilçelşerine kazandırdığımız 23 tane millet bahçesine baksınlar. 14 ilçemizde 18 bin 300 yeni yuva daha yapacağız. Onlar isteseler de yapacağız istemeseler de yapacağız.

Milletimizin destekleriyle dualarıyla yapacağız. 250 bin konut sizin hamleniz. Bu meydandan hep birlikte tüm Türkiye'ye haykırıyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir güç duramayacak. Biz Recep Tayyip Erdoğan'dan tarafız."

İLK ETAPTA 250 BİN KONUT

İlk Evim projesinde ilk etapta 250 bin sosyal konut kapsamında Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265, ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temelleri atılacak.