Ilgaz Dağı'na yapılan tünel sürücülere büyük kolaylık sağlıyor

Ilgaz Dağı'nda 6 yıl önce açılan tünel, yolu kısaltması sayesinde sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

Giriş ve çıkışları köpek balığı ağzı şeklinde projelendirilen Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli, 26 Aralık 2016'da açıldı. 16,8 kilometrelik Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu da 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 37 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi ise ortalama 7 dakikaya düştü.

Kış aylarında kar ve sisi eksik olmayan Ilgaz Dağı, biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik iki tüpten oluşan tünelle sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıktı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tüneli 2021 yılında 1 milyon 262 bin 479 araç kullanırken, bu sayı 2022 yılında kasım ayı sonu itibarıyla 1 milyon 158 bin 577 olarak gerçekleşti.

"ILGAZ DAĞI TÜNELİ İLE UZAKLAR DAHA YAKIN OLDU DİYEBİLİRİZ"



Kastamonu Valisi Avni Çakır, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli yapılmadan önce Kastamonu'ya gelenleri Ilgaz Dağı'nın karşıladığını söyledi.

Ilgaz Dağı'nın özellikle kış aylarında güçlükle aşıldığına dikkati çeken Çakır, "Bölgede nam salmış, özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan geçişle Kastamonu'ya geliyordunuz. Tünelin faaliyete girmesiyle çok konforlu, yaz kış fark etmeyen, yaz aylarında yarım saatten fazla, ağır kış şartlarında belki 45 dakika, 1 saate yaklaşan süre anlamında kazanım oldu. Can güvenliği anlamında da müthiş konfor sundu." dedi.

Tünelin kente birçok katkı sağladığını vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Ilgaz Dağı tüneli ile uzaklar daha yakın oldu diyebiliriz. Aslında Kastamonu çok uzak bir yer değil ama coğrafi olarak İç Anadolu'dan Karadeniz Bölgesi'ne geçtiğimiz için dağ silsilesi ile karşılıyor. Bu da insanlara gelişlerde engel çıkarabiliyordu. Bununla beraber ilimize ziyaretçi trafiğinde çok ciddi artış oldu. Tünelin açılması bir taraftan turizmi hareketlendirdi bir taraftan da kış turizmine büyük canlılık getirdi. İnsanlar Ankara'dan araçlarıyla maksimim 2,5 saatte Kastamonu şehir merkezine ulaşabiliyor. Kastamonu'nun hem turizmine hem ekonomisine kattığı fayda tartışılmaz. Kastamonu'ya yapılmış en büyük yatırımlardan bir tanesi olduğunu büyük gururla söyleyebiliriz."

SÜRÜCÜLER TÜNELİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN MEMNUN



Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu ise tünelin, Kastamonu'da üretilen ürünlerin pazara ulaştırılmasını büyük ölçüde kolaylaştığını belirtti.

Tünelin hem zaman hem yakıt açısından tasarruf sağlandığını dile getiren Sarıametoğlu, "Vatandaşlarımız da Ilgaz Dağı'nı aşmakta büyük zorluk çekiyordu. Tünelle sadece Kastamonu değil, Sinop bölgesi ve ilçelerin tamamı buradan yararlanmaya başladı. Kış aylarında Ilgaz Dağı'nın hava raporunu kolluk kuvvetlerimiz ve Karayollarından almadan yola çıkamıyorduk. O dağlarda araç bıraktığımız, hava açıldığında gittiğimiz çoktur. Tünelin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Nakliyeci Mehmet Cavaloğlu da 22 yıldır nakliye sektöründe olduğunu anlatarak, "Tünel açıldıktan sonra büyük kolaylık sağlandı. Önceden 3-4 ay çok zorlanıyorduk. Hem mesafe hem saat olarak karımız var. Devletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.