VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tahıl Girişimi'nin sona ermesine ilişkin Guterres: Bedelini en zayıflar ödeyecek
Afganistan'ın doğusunu sel vurdu: 38 kişi hayatını kaybetti
Szalai Fenerbahçe'ye veda etti: Evim gibi hatırlayacağım
İletişim Başkanlığı'nın 5'inci yılı: Hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan mücadele edeceğiz
Muş'ta KÖYDES aracılığıyla köylere 41 milyon 485 bin liralık yatırım
IDEF kapılarını yarın açıyor
24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:55:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:55:00

İletişim Başkanlığı'nın 5'inci yılı: Hedeflerimize ulaşmak için hiç durmadan mücadele edeceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 5'inci yıl dönümü dolayısıyla videolu bir paylaşım yaptı. Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı 'iletişimin yüzyılı' yapmak ve daha güçlü Türkiye için ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için hiç durmadan mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Millet-devlet arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmeyi amaç edinen Başkanlığımız, hakikat mücadelesinden taviz vermeden, kamuoyunu doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde bilgilendirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kuruluşunun 5'inci yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşım yaptı.

Başkanlığın 5'inci kuruluş yıl dönümünün haklı mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını aktaran Altun, Cumhuriyet tarihinden bugüne basın, yayın ve enformasyon alanında faaliyet gösteren tüm kurumların bıraktıkları emaneti devralarak, 2018'den bu yana stratejik iletişimin kurumsallaşması çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Millet-devlet arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmeyi amaç edinen Başkanlığımız, 'hakikat mücadelesi'nden taviz vermeden, kamuoyunu doğru, şeffaf ve hızlı şekilde bilgilendirmeye devam edecektir. Dezenformasyonla mücadeleden stratejik iletişime, halkla ilişkilerden kamu diplomasisine, basın yayın ve dijital medyadan Türkiye Marka Ofisi'ne kadar birçok alanda etkin şekilde faaliyet gösteren Başkanlığımız, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'nin itibarını ve marka değerini yükseltmek için var gücüyle çalışmalarını sürdürecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı 'iletişimin yüzyılı' yapmak ve daha güçlü Türkiye için ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için hiç durmadan mücadele edeceğiz. İletişim Başkanlığı olarak, 5 yıldır olduğu gibi hakikatin peşinde gitmeye, milletimizin sesi olmaya, Türkiye'nin haklı davasını, tezlerini güçlü biçimde uluslararası alana taşımaya ve gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz."

Altun, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başkanlığın bu günlere gelmesinde katkı sağlayan tüm çalışanlara şükranlarını sundu.

"TÜRKİYE YÜZYILI AYNI ZAMANDA İLETİŞİMİN DE YÜZYILI OLACAK"

Altun'un paylaşımında yer alan videoda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 5 yıllık faaliyetlerine yer verildi. Başkanlığın düzenlediği etkinlikler, kampanyalar, yürüttüğü projeler ve yayınladığı raporlarla Türkiye'nin uluslararası itibarını pekiştirdiği, devletin stratejik iletişim ihtiyaçlarına yanıt verdiği belirtildi.

Videoda, Türkiye'ye yönelik dezenformasyon faaliyetlerinin, Başkanlığın çalışmalarıyla akamete uğratıldığı, Türkiye İletişim Modeli'nin devreye alınmasıyla stratejik iletişim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli hale getirildiği anlatıldı.

CİMER'in hizmete alınmasıyla, vatandaşların taleplerinin kamu kurumlarına iletildiği kaydedilen videoda, Başkanlığın, yürüttüğü iletişim seferberliği kapsamında üretmeye, Türkiye'nin sesini dünyanın en ücra köşelerine taşımaya, Türkiye'nin marka değerini yüceltmeye ve dezenformasyonun her türlüsüyle mücadele edilerek milletin birleştirici harcı olmaya devam edeceği vurgulandı.

Videoda, "Türkiye Yüzyılı aynı zamanda iletişimin de yüzyılı olacak." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : iletişim başkanlığı fahrettin altun fahrettin altun mesaj
Altın elbiseli Karsu!

Altın elbiseli Karsu!
Yeni nesil çok yenilikçi

Yeni nesil çok yenilikçi
Nazara karşı boncuklu önlem

Nazara karşı boncuklu önlem
Anne-kız eğlence günü

Anne-kız eğlence günü
Hayali oğluyla aynı sahnede olmak

Hayali oğluyla aynı sahnede olmak
Yeniden rekor peşinde!

Yeniden rekor peşinde!
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Yeni sezona hazır

Yeni sezona hazır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX