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İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım
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05 Mayıs 2023 Cuma 22:31:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 22:31:00

İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan 9 bin 43 eserin ait olduğu topraklara geri getirildiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu'dan yurt dışına kaçırılmış 9 bin 43 eser, itinalı takipler sonucunda Türkiye'ye geri kazandırıldı. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımdaki görselde, 2002-2007 yıllarında 765, 2008-2012'de 3 bin 339, 2013-2017'de 201 ve 2018-2022 yıllarında ise 4 bin 738 eserin Türkiye'ye getirildiği bilgisine yer verildi.

Etiketler : İletişim Başkanlığı Anadolu kültürel eserler
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