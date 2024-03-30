İletişim Başkanlığından "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik" Kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, belediyelerin ülke yönetimindeki yeri ve belediyecilik hizmetlerinin önemine ilişkin "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik" adlı kitap hazırlandı.

Takdim yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı kitap, "Dünden Bugüne Türkiye'de Belediyeciliğin Serüveni", "Demokratikleşme ve Belediyeler", "Katılımcı Belediyecilik ve Örnek Uygulamalar", "Akıllı Belediyecilik ve Vatandaşa Yansıması", "Kültürel Belediyecilik ve Örnek Uygulamalar, "Sosyal Belediyecilik/Hizmet Belediyeciliği ve Örnek Uygulamalar", "Vatandaşların Belediyelerden Beklentileri" ve "Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla İdeal Belediyecilik Hizmetleri" başlıklı 8 bölümden oluşuyor.

Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde hazırlanan kitapta; Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal yapısında merkezi bir rol oynayan belediyelerin geçmişten günümüze gelişim süreci ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ile belediyeciliğin gelecekteki yönü detaylı bir şekilde inceleniyor.

Kitapta Türkiye'de belediyecilik anlayışının gelişimi, belediyeciliğin demokratikleşme ve demokratik katılımdaki önemi, katılımcı, akıllı, sosyal ve kültürel belediyeciliğin kapsamı, vatandaşların belediyelerden beklentileri ile ideal belediyecilik vizyonu genel hatlarıyla ele alınıyor.

Günümüzde belediyeciliğin karşılaştığı zorluklar ve fırsatların anlatıldığı kitapta Türkiye'nin belediyecilik anlayışı geniş bir yelpazede inceleniyor.

Belediyelerin demokratikleşme sürecine katkılarının vatandaşların karar alma süreçlerine daha fazla dahil olması ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi bakımından ele alındığı çalışmada, Türkiye'de belediyecilik anlayışı tarihsel bir perspektifle anlatılıyor.

Belediyecilik hizmetlerinin daha etkili bir şekilde yönetilmesi meselesinin üzerinde durulduğu kitapta ayrıca, belediyelerin kalkınma sürecine etkisi, bölgesel kalkınma ajanslarının rolü ve yerel projelerin desteklenmesi ile yerel ekonomilerin nasıl güçlendirilebileceği tartışılıyor.

Teknolojik yeniliklerin ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin belediyelerin politikalarına nasıl entegre edilebileceğinin anlatıldığı kitapta, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun belediyeler açısından önemi vurgulanıyor. Bu çerçevede hazırlanan çalışmada, "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun vatandaşların yaşam kalitesine, şehirlerin küresel rekabetçiliğine, çevresel sürdürülebilirliğe ve teknoloji ile inovasyonun belediyecilik hizmetlerindeki önemine olan etkisi örnek uygulamalar üzerinden analiz ediliyor.

"KLASİK BELEDİYECİLİĞİN ÇOK ÖTESİNDE BİR YEREL YÖNETİMLER VİZYONU HEDEFLİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim yazısında Türkiye'nin kalkınmasında, gelişmesinde, özellikle doğrudan halkın hayatına dokunan hizmetlerin ifasında, mahalli idarelerin çok önemli payı bulunduğunu belirtti.

Belediyeler ve il özel idareleri tarafından verilen hizmetlerin, merkezi yönetimlerin çalışmalarının tamamlayıcısı niteliğinde olduğuna işaret eden Erdoğan, ihtiyaçların zamanla değişmesiyle birlikte belediyecilik hizmetlerinin şekli, standardı ve kapsamının da genişlediğini kaydetti.

Küreselleşme denen olgunun ise mahalli idarelerin önemini ortadan kaldırmadığını, bilakis daha da güçlendirdiğini belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belediyeler artık, sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar olmaktan çıkıp, bunların yanında sosyal, kültürel, sanatsal pek çok projenin yürütücüsü haline gelmişlerdir.

Biz de Türkiye Yüzyılı şehirleriyle ileri teknoloji altyapısından, insanımızın hayat kalitesini yükseltecek hizmetlere kadar, klasik belediyeciliğin çok ötesinde bir yerel yönetimler vizyonu hedefliyoruz.

Bu anlayışla, afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri kurarak,

Yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis ederek,

Değer üreten ekonomilere destek olan yerel yönetim modellerini güçlendirerek,

Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişleterek,

Maddi ve manevi desteklerle toplumumuzun temeli aile yapımızı koruyarak,

Çevreye ve tabiata duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştırarak,

Mimarisi estetikle yoğrulmuş, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentler kurarak,

Kırsaldaki hayat şartlarını yükseltip, insanımızın doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ederek,

Katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla Belediyecilik kitabının bu perspektife uygun belediyecilik anlayışına ışık tutmasını temenni ederek, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin şehirlerimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.