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İletişim Başkanlığı'ndan ''Süper Kupa''ya yönelik çirkin iddialara net cevap
29 Aralık 2023 Cuma 17:15:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 17:15:00

İletişim Başkanlığı'ndan ''Süper Kupa''ya yönelik çirkin iddialara net cevap

Kaynak: İHA

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşımız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır.'

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşımız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımız okunacaktır."

Etiketler : Süper Kupa finali İstiklal Marşı Türk bayrağı İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
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