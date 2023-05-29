İletişim Başkanlığı'ndan "Seçim kutlamasında kız çocuğu öldürüldü" iddiası yalanlandı

"İstanbul'da, seçim kutlaması yapan şahıslar gelişigüzel silah atışlarıyla bir kız çocuğunu vurarak öldürdüler" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "İstanbul'da, seçim kutlaması yapan şahıslar gelişigüzel silah atışlarıyla bir kız çocuğunu vurarak öldürdüler" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Bahse konu olayda, bir çocuk 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşmüş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır." ifadeleri kullanıldı.