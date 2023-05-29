İletişim Başkanlığı'ndan "Seçim kutlamasında kız çocuğu öldürüldü" iddiası yalanlandı
İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan "İstanbul'da, seçim kutlaması yapan şahıslar gelişigüzel silah atışlarıyla bir kız çocuğunu vurarak öldürdüler" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bahse konu olayda, bir çocuk 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşmüş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır." ifadelerine yer verildi.
"İstanbul'da, seçim kutlaması yapan şahıslar gelişigüzel silah atışlarıyla bir kız çocuğunu vurarak öldürdüler" iddiası yalanlandı.
İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan "İstanbul'da, seçim kutlaması yapan şahıslar gelişigüzel silah atışlarıyla bir kız çocuğunu vurarak öldürdüler" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Bahse konu olayda, bir çocuk 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşmüş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır." ifadeleri kullanıldı.
"İstanbul'da, seçim kutlaması yapan şahıslar gelişigüzel silah atışlarıyla bir kız çocuğunu vurarak öldürdüler" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 28, 2023
Bahse konu olayda, bir çocuk 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşmüş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamamıştır.⬇️ pic.twitter.com/hEdgFKYlaO
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